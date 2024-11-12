“Kripto Piyasası İçin 200.000 Dolar”

AMERİKA SEÇİMLERİ KRİPTO PARA PİYASASINI ETKİLEDİ

Amerika seçimleri, kripto para birimleri açısından tarihi bir dönüm noktası oluşturdu. Trump’ın, Amerika’yı Bitcoin’in merkezi yapacağı yönündeki iddialarıyla kazandığı seçimler sonrasında piyasa dinamikleri önemli bir şekilde değişti. Uzun bir süredir zorlu bir dönem geçiren kripto para piyasası, Trump’ın zaferinin hemen ardından büyük bir yükselişe geçti.

KRİPTO PARALARA YOĞUN İLGİ YENİDEN BAŞLADI

Kripto paraların değer kaybı, birçok yatırımcının bu piyasadan uzaklaşmasına neden oldu. Ancak Trump’ın seçim galibiyeti sonrası Bitcoin, kısa sürede yüzde 25’in üzerinde bir değer kazanarak 90 bin doları gördü. Bunun yanında, Elon Musk’ın desteklediği DOGE da son bir haftada yüzde 100’den fazla değerlendi. Kripto paralardaki bu ani yükseliş, analistlerin görüşlerini de güncellemesine yol açtı.

ANALİSTLERDEN YENİ TAHMİNLER

Ünlü analist J. Forvell, kripto paraların geleceği hakkında bazı öngörülerde bulundu. Forvell, “BTC için artık 100.000 dolar değil, 200.000 doları konuşmamız lazım” dedi. Trump’ın yönetimiyle birlikte kripto para değerlerinin daha hızlı bir artış göstereceğini belirten analist, Bitcoin’i yasallaştırma yolunda önemli adımlar atılacağını düşünüyor. Ancak Trump, bu karardan geri dönerse kripto paralarda büyük bir düşüş yaşanabileceği kaydediliyor.

Dip not olarak belirtelim ki, bu ve benzeri içerikler yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.