Kripto Piyasası Rekor Düzeye Ulaştı

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASASINI HAREKETLENDİRİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda belirgin bir artışa neden oldu. Müzakerelerin olumlu gelişimi, yatırımcıların risk alma isteğini arttırırken, Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar çıkarak yeni bir rekorun eşiğine geldi. Bu yükseliş, Bitcoin’in piyasa değerini 2,19 trilyon dolara ulaştırdı ve bu değer, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü oluşturuyor.

SON 24 SAATTEKİ DEĞER ARTIRIYOR

Pazartesi günü itibarıyla, kripto piyasasının toplam değeri yüzde 3,85 oranında artış gösterdi. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4,1 değer kazanırken, Ethereum yüzde 6 ve Dogecoin yüzde 5,6 oranında artış kaydetti. Genel işlem hacmi ise bir önceki güne göre yüzde 43’lük bir artışla 119 milyar dolara ulaştı. Bu durum, altcoin piyasasında da olumlu bir hareketlilik sağladı.

Opsiyon piyasasında yükseliş eğilimi dikkatleri çekiyor. Açık pozisyonların yüzde 62’den fazlası alım opsiyonlarında yoğunlaşmış durumda. Son 24 saatte gerçekleşen işlemlerin yaklaşık üçte ikisi alım yönünde gerçekleşti. Bu veriler, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den pozitif bir hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini güçlendirirken, yatırımcılar açısından da kritik bir dönüm noktasında olduklarını gösteriyor. ABD-Çin görüşmelerinin durumu ve makroekonomik göstergeler, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyici unsurlar arasında yer alacak.