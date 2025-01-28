Kripto Piyasası Son Durumu ve Gelişmeler

KRİPTO PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELER

Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasalarındaki yeni gelişmeleri değerlendirdi. “Kripto piyasalarındaki son gelişmeler ve regülasyon tarafındaki dinamikler dikkat çekici bir tablo sunuyor. DeepSeek lansmanı sonrası yaşanan sert satış dalgası, piyasaların ne kadar kırılgan olduğunun altını çizerken toparlanma sürecindeki hızlı ivme, yatırımcı güveninin hala güçlü olduğuna işaret ediyor.” dedi. DeFi ve altcoin piyasasındaki yükselişlerin özellikle dikkat çektiğini belirten Akçın, Ripple’ın ABD pazarındaki genişleme adımlarının finansal hizmetler üzerindeki etkisini vurguladı. Polonya’nın kripto ATM kurulumu açısından El Salvador’u geride bırakması, Avrupa’daki benimsemenin arttığını gösteriyor. Ancak düzenleyicilerin kara para aklamayla ilgili endişeleri de göz ardı edilmemeli. Akçın, TON Blockchain’in 2025 yol haritasını ve Bitcoin entegrasyonunu da ele alarak, bu gelişmelerin kullanıcı dostu bir ekosistem için önemli olduğunu söyledi.

DEEPSEEK DARBESİ VE TOPARLANMA SÜRECİ

DeepSeek AI lansmanının ardından piyasalar sert satış dalgası yaşadı ve Bitcoin (BTC) 98 bin doların altına düştü. Ancak piyasa toparlanma sürecine girdi ve son 24 saatte küresel kripto para piyasasının toplam değeri yüzde 1,4 artarak 3 trilyon 661 milyar 156 milyon dolara yükseldi. DeFi piyasası, 125 milyar dolara kadar düşmesinin ardından bugün 133 milyar dolara ulaştı. Altcoin piyasasının değeri de dün 1 trilyon 454 milyar dolara gerilemişken, bugün 1 trilyon 621 milyar dolara çıktı. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yüzde 3,1 artışla 102 bin 928 dolara yükselirken, Ethereum (ETH) yüzde 3,2 artışla 3 bin 204 dolara ulaştı. XRP yüzde 6,3 değer kazanarak 3,10 dolara, Solana (SOL) ise yüzde 4,8’lik artışla 241,46 dolara çıktı.

SPOT ETF’LERİNDEKİ NET ÇIKIŞLAR

Spot Bitcoin ETF’leri 27 Ocak’ta toplam 457 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Bu, son 7 günlük net girişlerin ardından gerçekleşen ilk net çıkış oldu. Fidelity Bitcoin ETF (FBTC) ve Grayscale Bitcoin ETF’ten (GBTC) sırasıyla 286 milyon dolar ve 108 milyon dolar çıkış yaşandı. Ethereum spot ETF’leri de aynı gün toplam 136 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Grayscale ETF (ETHE) tek bir günde 84,22 milyon dolarlık net çıkış yaparken, Fidelity ETF (FET) ise 68,46 milyon dolarlık çıkış gördü.

RIPPLE’DAN YENİ LİSANS AÇIKLAMASI

Ripple, ABD pazarındaki genişlemesini desteklemek amacıyla New York ve Teksas’ta Para Transferi Lisansları (MTLs) aldı. Bu lisanslar sayesinde Ripple Payments müşterileri, ABD içinde lisanslı bir sınır ötesi ödeme çözümüne erişim sağlıyor. Şirket, standart bankacılık kurumları ve kripto altyapı şirketlerine gerçek zamanlı global ödeme hizmetleri sunabilecek. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, 2024 yılında iç pazarda işe alımları iki katına çıkarmayı planladıklarını ifade etti.

POLONYA KRİPTO ATM KURULUMUNDA ÖNE ÇIKIYOR

Polonya, El Salvador’u geride bırakarak dünyanın en büyük beşinci kripto ATM merkezi olma yolunda önemli bir adım attı. Ülke, 27 Ocak itibarıyla 10 yeni Bitcoin ATM’si ekleyerek toplamda 219 aktif cihaza ulaştı. Bu artış, Polonya’nın Ekim 2024’te başlayan bir kurulum hamlesinin parçası olarak gerçekleşti. El Salvador ise 2022 yılındaki lider konumundan gerileyerek altıncı sıraya düştü.

TON BLOCKCHAIN 2025 YOL HARİTASINI AÇIKLADI

TON Blockchain, 2025’in ilk yarısına ait yol haritasını tanıttı. Bu plan farklı yenilikler içerirken, TON’un yeni Layer2 ödeme ağı ön planda yer alıyor. Hızlı işlemleri merkeziyetsizliği koruyarak gerçekleştirmeyi amaçlayan bu ağ, zincir üstü ticaret ve oyun yanıtlarını destekleyecek. Ayrıca, “TON Teleport” adı verilen Bitcoin köprüsü çözümü, varlık transferlerine imkan tanıyacak.

SCOTT BESSENT ABD HAZİNE BAKANI OLARAK ONAYLANDI

Donald Trump’ın adayı olan milyarder Scott Bessent, Senato oylamasında Hazine Bakanı olarak onaylandı. Bessent, federal borç limiti, vergi indirimleri ve Trump’ın tarife politikaları gibi konularda çalışacak. Kripto para sektörüne olumlu bakan Bessent, ayrıca merkez bankası dijital paralarına (CBDC) karşı çıkıyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, Bessent’in teknoloji ve kripto inovasyonlarına yönelik duyduğu güveni ifade etti.