Kripto Piyasası Trump Vergi Açıklamalarıyla Dalgalandı

KRİPTO PARA PİYASASINDAKİ GÜNCEL DURUM

Kripto para piyasasının toplam değeri 3,11 trilyon dolar seviyesinde yer alıyor. Bitcoin’in piyasa değeri 1,92 trilyon dolar, Ethereum’un piyasa değeri ise 325 milyar dolar olarak hesaplanıyor. 7 Şubat Cuma günü gerçekleştirilen işlemlerle spot Bitcoin ETF’lerine 171,3 milyon dolar tutarında giriş yapılırken, spot Ether ETF’lerinde ise herhangi bir hareket olmadığı görülüyor. CoinTR Araştırma Departmanı’nın hazırladığı bültende, kripto para sektöründe meydana gelen önemli gelişmeler detaylandırılıyor. Ayrıca, Trump’ın çelik ve alüminyuma %25 gümrük vergisi açıklaması, kripto fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

ABD’DE GÜMRÜK VERGİLERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, çelik ve alüminyum ithalatına %25 gümrük vergisi getireceğini duyurması ile kripto para piyasalarında dalgalanmalar yaşandı. Trump, ABD’ye ithal edilen her çelik ve alüminyum ürününe ek vergi uygulanacağını belirtirken, yüksek ithalat vergisi koyan ülkelere karşılık da verileceğini ifade etti. Bu gelişmeyle birlikte kripto piyasasında sert bir düşüş meydana geldi; Bitcoin 94.000 dolara kadar geriledikten sonra 97.000 dolara yükselmeyi başardı. Ethereum ise 2.537 dolardan 2.645 dolara kadar toparlandı. Kripto piyasasının toplam değeri 3,15 trilyon dolardan 3,10 trilyona düşse de daha sonra 3,13 trilyon dolara geri döndü. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi ise son bir haftadır “korku” bölgesinde kalmaya devam ediyor ve güncel puanı 43’e geriledi.

BITCOIN YENİ ZİRVELERE YÜKSELEBİLİR

Grayscale Araştırma Başkanı Zach Pandl, Bitcoin’in 2025’in ilk çeyreğinde yeni zirvelere ulaşabileceğini belirtiyor. ABD’de Ocak ayı istihdam verileri beklentilerin altında kaldığı halde Pandl, bu durumun piyasalar üzerinde önemli bir yeniden fiyatlandırma etkisi yaratmayacağını ve Bitcoin’in olumlu seyrini sürdürebileceğini ifade ediyor. Özellikle stablecoin düzenlemeleri gibi politika gelişmelerinin kripto piyasasına destek sağladığını vurguluyor. Ocak ayında işsizlik oranı %4’e düşerken, istihdam artışının 143.000 kişiyle beklentilerin altında kalması, kısa vadede kripto ve hisse senedi piyasalarına pozitif bir etki yarattı. Ancak, CME Group’un FedWatch Tool verilerine göre, yatırımcılar Mart ayında faiz indirimi ihtimalini düşük değerlendiriyor. ABD Kongresi, dolar destekli stablecoin’ler için düzenleyici bir çerçeve oluşturacak bir yasa taslağı üzerinde de çalışıyor.

XRPLİ BİR DÜŞÜŞ GÖSTERDİ

XRP vadeli işlem açık pozisyonları %37 oranında azalmış durumda. 6 Şubat itibarıyla XRP, bir hafta içinde %25,7 oranında düşerek 2,30 dolar seviyesinde destek buldu. 7 Şubat tarihine geldiğimizde %8 değer kazanarak 2,50 dolara yükselse de profesyonel yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonları önemli ölçüde azalmış gözlemlendi. XRP’nin fiyat hareketleri ise genellikle spekülasyonlardan etkileniyor. Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un Trump yönetiminin kripto para konseyine katılacağı veya geleneksel bankaların XRP ağına entegre olacağı gibi iddiaları gündeme gelse de, bunları destekleyen somut bir kanıt bulunmuyor. XRP, hala büyük ölçüde spekülatif bir varlık olarak kalırken, toplam kilitli varlık değeri (TVL) DeFiLlama verilerine göre 100 milyon doların altında seyrediyor. Ripple’ın SEC ile süregelen davasında olumlu gelişmeler yaşanması söz konusu olsa da, bu durum XRP’nin fiyatına ya da benimsenmesine etki edecek güçlü bir faktör olarak görülmüyor.

TAHVİL PİYASALARININ DİJİTAL VARLIKLARA ETKİSİ

Standard Chartered, mevcut piyasa koşullarının Bitcoin ve genel dijital varlık sektörü için olumlu olduğunu vurguladı. Bankanın dijital varlıklar araştırma başkanı Geoff Kendrick, ABD 10 yıllık hazine tahvili getirilerinin %4,50’nin altında kalmasının, Fed’in sıkı para politikası uygulamayacağına işaret ettiğini ve bunun riskli varlıklar için destekleyici bir ortam sağladığını belirtiyor. 21Shares Kripto Araştırma Stratejisti Matt Mena, ayrıca düşen tahvil getirileri ve zayıflayan doların Bitcoin için uygun bir zemin oluşturduğunu ifade ediyor. Kendrick, 10 yıllık tahvil getirilerinin %4,50’nin altında kalması durumunda Bitcoin’in 102.500 doları aşabileceğini ve beklenmedik düzenleyici müdahale veya makroekonomik şoklar yaşanmadığı takdirde, Bitcoin’in Şubat ayında 108.000 doların üzerinde yeni bir zirve yapabileceğini belirtiyor. Ocak ayı istihdam raporu da beklentilerin altında kalsa da, işsizlik oranının %4’e düşmesi ve ücret artışlarının hızlanması, iş gücü piyasasının dirençli olduğunu gösteriyor. Mena, bu verilerin Fed’in faizleri uzun süre yüksek tutma baskısını azaltacağını ve bunun Bitcoin için olumlu bir gelişme olduğunu dile getiriyor.