Kripto Piyasası Yatırımcılarından Etkileniyor

YATIRIM KARARLARI PİYASALARI ETKİLİYOR

Kripto sektörü üzerinde etkili bireylerin yatırım tercihleri, piyasalarda önemli değişimlere neden oluyor. PayPal’ın kurucu ortağı Peter Thiel’in The Founders Fund Growth Management aracılığıyla ETHZilla’ya yaptığı stratejik yatırım, şirketin DAT modeline geçişindeki başarısınıkanıtlıyor. Sağlık teknolojisi geçmişinden kripto para alanına adım atan ETHZilla, 425 milyon dolarlık özel yerleştirmeyle etkileyici bir finansal temeli hayata geçirdi. Bu büyük yatırım turuna Electric Capital, Polychain Capital, GSR, Konstantin Lomashuk ve Sreeram Kannan gibi tanınmış figürler katıldı.

ETHZİLLA’NIN REZERVLERİ

Şirket, açıklama yaptığı verilere göre 82.186 ETH’yi ortalama 3.806,71 dolardan satın aldığını duyurdu. Bu kripto rezervlerinin toplam değeri yaklaşık 349 milyon dolara çıkıyor. Ayrıca, şirketin yaklaşık olarak 238 milyon dolar tutarında nakit benzeri varlık bulunduğu da belirtiliyor. ATNF borsa kodlu ETHZilla’nın hisseleri, bir önceki gün 3,25 dolar seviyesinden 6,33 dolara kadar yükseldi. Hisseler, gün içinde 5,07 dolara geri çekilerek yüzde 52’lik bir kazançla işlem görüyor.

CEO’DAN AÇIKLAMALAR

ETHZilla CEO’su McAndrew Rudisill, “ETHZilla’da geçen hafta tamamladığımız PIPE işleminden bu yana 350 milyon doların üzerinde sermaye çalıştırdık.” ifadesini kullandı. Ayrıca Rudisill, ETH rezervinin dışarıdan varlık yöneticisi Electric Capital aracılığıyla zincir üzerinde getiri programları için hissedarlar açısından nakit akışını sağlaması yönünde umutlu olduklarını belirtti. Bu gelişmeler, Michael Saylor’ın Bitcoin biriktirme stratejisiyle benzerlik gösteren dijital varlık hazinesi modelinin giderek daha fazla ilgi çektiğini ortaya koyuyor.