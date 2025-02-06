Kripto Piyasasında Düşüş Eğilimi Sürüyor

KRİPTO PİYASASINDAKİ GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki güncel durumu analiz etti. Kripto piyasasında dalgalanmalar devam etmekte ve Bitcoin ile altcoin’lerdeki fiyat hareketleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. DeFi piyasasındaki olumlu görünüm, merkeziyetsiz finans ekosistemine olan ilginin sürdüğünü ortaya koyuyor. Ayrıca, spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerine yapılan girişler, piyasanın geleceği açısından olumlu bir sinyal taşıyor. Bunun yanı sıra, ABD’deki FDIC’nin kripto faaliyetleri üzerine denetim belgeleri yayınlaması ve Cboe’nin Ethereum ETF opsiyonları için SEC onayı talep etmesi, regülasyon alanındaki dikkate değer gelişmeler arasında yer alıyor. BlackRock’ın İsviçre’de Bitcoin ETP’si sunmak üzere hazırlık yapması, küresel anlamda kurumsal ilginin arttığını gösteriyor.

KRİPTO PİYASASINDAKİ DÜŞÜŞLER

Kripto piyasasında genel bir düşüş trendi devam etmekte. Son 24 saat içinde küresel kripto piyasasının toplam değeri yüzde 1,5 azalarak 3 trilyon 346 milyar dolara geriledi. Önceki gün 1 trilyon 428 milyar dolar seviyesinde bulunan altcoin piyasa değeri ise şu an itibariyle 1 trilyon 391 milyar dolara düştü. DeFi piyasası ise pozitif grafik çizmeye devam ediyor; dün 113 milyar dolar olan DeFi piyasa değeri, bugün 114 milyar dolara ulaştı. Bitcoin (BTC) fiyatı yüzde 0,3 oranında düşerek 98 bin 145 dolar seviyelerinde işlem görürken, lider altcoin Ethereum (ETH) yüzde 3 artışla 2 bin 833 dolardan işlem görüyor. XRP yüzde 2,6 düşüşle 2,45 dolardan, Solana (SOL) ise yüzde 1,5 kayıpla 202,74 dolardan işlem görmekte. Ayrıca, 5 Şubat’ta Bitcoin spot ETF’lerine toplam 66,37 milyon dolar net giriş kaydedildi. Ethereum spot ETF’lerine de toplam 18,10 milyon dolar net giriş gerçekleşirken, bu durum üst üste beşinci günde devam etti.

FDIC’DEN KRİPTO DENETİM BELGELERİ

Amerika Birleşik Devletleri Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), kripto ile ilgili faaliyet gösteren veya bu alana girmeyi planlayan bankaların denetimlerine yönelik 175 belge yayımladı. Bu adım, mahkeme tarafından belirlenen son tarihten önce şeffaflığı artırmak amacıyla atıldı. FDIC Başkan Vekili Travis Hill, kurumun kripto varlıklar ve blok zinciri konusundaki yaklaşımına yönelik geçmişte gelen eleştirileri kabul etti. Hill, görevine geldiğinde kripto ürün ve hizmetleri geliştirme isteğinde olan bankalarla yapılan tüm denetim yazışmalarını inceleme talimatı verdi. Yeni yayımlanan belgeler, daha önceden FDIC’den kripto faaliyetlerine dair “durdurma” mektubu alan 24 finans kuruluşuyla gerçekleştirilen ek yazışmaları içeriyor. Belgeler, bankaların kripto taleplerinin çoğunun dirençle karşılandığını göstermekte. FDIC, önümüzdeki dönemde kriptoya ilişkin denetim stratejisini gözden geçireceğini duyurdu.

MICROSTRATEGY’NİN YENİ MARKALANMASI

Michael Saylor, MicroStrategy’nin adını Strategy olarak değiştirdiğini açıkladı. Şirket, yeniden markalaşma sürecinde Bitcoin simgesini resmi logosuna ekleyerek kriptoya olan bağlılığını vurguladı. Şirketin 2024’ün dördüncü çeyrek finansal sonuçları, bu dönemde Bitcoin alımları için 20 milyar dolardan fazla harcandığını gösteriyor. Saylor, “Strategy, insan dilindeki en güçlü ve en olumlu kelimelerden biri. Şirket ismimizi en önemli ve stratejik çekirdeğine indirgemiş olduk” şeklinde açıklamalarda bulundu. Son zamanlarda Bitcoin fiyatındaki dalgalanmaların, şirketin hisse fiyatını olumsuz etkilediği biliniyor. Ancak yeniden markalaşmanın, şirketin imajını güçlendirmesi bekleniyor.

CBOE’NİN ETHEREUM ETF TALEBİ

Cboe, spot Ethereum ETF’leri üzerine opsiyonların listelenmesi ve alım satımına onay verilmesi için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) 19b-4 başvurusu yaptı. Başvuruda, Ethereum fon opsiyonlarının diğer fon hissesi opsiyonlarıyla benzer bir şekilde işlem göreceği ifade edildi. Cboe BZX Borsası, Kural 19.3’te değişiklik yaparak Ethereum ETF’leri üzerine opsiyonların işlem görmesine olanak sağlamakta. Yine başvuruda, “Borsa, Ethereum fonları üzerine opsiyon sunmanın yatırımcılara daha düşük maliyetle Ethereum’a erişim sağlayan ek bir yatırım aracı sunacağına inanmaktadır” denildi. Cboe, önerisini rekabetçi bir başvuru olarak tanımlarken, NYSE American’ın benzer bir başvurusuna da atıfta bulundu. Ancak SEC, NYSE’nin önerisinin kararını yapmakta gecikme yaşadı. Eğer talep onaylanırsa, Ethereum ETF opsiyonları diğer fon hissesi opsiyonlarıyla benzer kurallara tabi olacaktır.

BLACKROCK’IN YENİ HAMLESİ

BlackRock, İsviçre’de bir Bitcoin borsa yatırım ürünü (ETP) sunmaya hazırlanıyor. Bu, şirketin Kuzey Amerika dışındaki ilk Bitcoin ürünü olacak. BlackRock’ın Bitcoin ETP’si, Avrupa’da Bitcoin yatırım araçlarının yaygınlaşmasını hızlandırabileceği düşünülüyor. BlackRock’ın yatırım fonları arasında 4,4 trilyon dolarlık bir ETF portföyü bulunuyor. ETP, düzenlenmiş bir ortamda Bitcoin’e erişim sağlarken geleneksel borsa yatırım fonlarından farklı özellikler taşımakta. BlackRock, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerine uymak koşuluyla ETP’yi Avrupa’daki yatırımcılara sunabilir. Avrupa’da Bitcoin ETP pazarında 160’ten fazla kripto bağlantılı yatırım ürünü bulunmakta ve bu ürünlerin toplam piyasa değeri 17,3 milyar dolara ulaşmaktadır.