Kripto Piyasasında Uzmanlar Solana Üzerinde

SON DÖNEMDE KRİPTO PİYASASINDAKİ GELİŞMELER

Kripto piyasasında yaşanan önemli gelişmeler uzmanların dikkatini Solana’ya yönlendiriyor. Bitwise Baş Yatırım Müdürü Matt Hougan, SOL’un Bitcoin ve Ethereum’un izlediği yolu takip edeceğini ifade ediyor. Bu durum, Solana’nın küçük piyasa değeri sayesinde önemli fırsatlar yaratabileceğini gösteriyor. Hougan’ın analizine göre, Bitcoin’in 40.000 dolardan 125.000 dolara yükselmesinin arkasında ETF girişleri ve kurumsal satın almalar yer alıyor. Ethereum da benzer bir performans sergileyerek Nisan 2025’ten itibaren değerini üç katına çıkarıyor.

SPOT SOLANA ETF BAŞVURULARI

Grayscale, VanEck, Franklin Templeton, Fidelity ve Bitwise gibi birçok ihraççı, ABD’de spot Solana ETF’leri için başvuruda bulundu. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) bu başvurularla ilgili kararını 10 Ekim’e kadar vermesi bekleniyor. Ayrıca Galaxy Digital, Jump Crypto ve Multicoin Capital, bu hafta Forward Industries’e 1,65 milyar dolar taahhüt ederek halka açık bir Solana hazine şirketi SOL satın alacak ve stake edecek.

SOLANA’NIN AVANTAJLARI

Hougan, Solana’nın en önemli avantajlarının hız ve maliyet olduğunu vurguluyor. Programlanabilir blockchain özelliği taşıyan Solana, işlemleri düşük maliyetlerle milisaniyeler içinde tamamlıyor. En kritik faktör ise Solana’nın piyasa değerinin Bitcoin’in yüzde 5’i, Ethereum’un ise yüzde 23’ü kadar olması. Bu durum, nispeten küçük miktardaki akışların bile SOL fiyatında önemli etkiler yaratmasına olanak tanıyor.