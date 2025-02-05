Kripto Piyasasında Volatil Seyir ve Güncel Gelişmeler

KRİPTO PAZARINDAKİ SON DURUM

Bybit TR Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki en son gelişmeleri ele aldı. “Kripto piyasasında dalgalı seyir devam ederken, Ethereum’daki yükseliş ve DeFi piyasasındaki pozitif hava dikkat çekiyor. El Salvador’un Bitcoin alımlarını sürdürmesi, kurumsal yatırımcıların ilgisini canlı tutarken, Ohio’nun Bitcoin rezerv fonu girişimi, devlet düzeyinde kripto benimsenmesine dair önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Beyaz Saray’ın kripto politikalarına yönelik attığı adımlar, düzenleyici belirsizlikleri azaltma potansiyeli taşıyor. Travala ve Trivago’nun iş birliği ise kripto paraların gerçek dünyadaki kullanım alanlarını genişletmeye yönelik önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.”

DAĞILIMLI GÖRÜNÜM BÜYÜYOR

Kripto piyasasında karışık bir seyrin devam ettiğini görmek mümkün. Küresel kripto piyasasının toplam değeri, son 24 saatte yüzde 1,8 düşerek 3 trilyon 347 milyar dolara geriledi. Altcoin piyasa değerinin 1 trilyon 465 milyar dolardan 1 trilyon 393 milyar dolara düştüğü görüldü. DeFi piyasası ise pozitif seyrini koruyor ve DeFi piyasa değeri 113 milyar dolara ulaşmış durumda. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), yüzde 1,3’lük düşüşle 97 bin 873 dolara gerilerken, Ethereum (ETH) yüzde 1,3 artışla 2 bin 756 dolara ulaştı. XRP ise yüzde 1,7 değer kaybederek 2,51 dolara geriledi. Bunun yanında, Solana (SOL) yüzde 0,5’lik kazançla 205,87 dolara ulaşmayı başardı.

EL SALVADOR’UN YATIRIM HAMLELERİ

El Salvador, kripto piyasalarındaki dalgalanmalara rağmen Bitcoin rezervlerini artırmaya devam ediyor. Ülke, son 24 saatte toplamda 12 Bitcoin alımı gerçekleştirdi ve bu işlemler için 1,1 milyon dolar harcadı. Ortalama satın alma fiyatı, Bitcoin başına 101 bin 816 dolar olarak belirlendi. Bunun ardından, ülke 99 bin 114 dolardan 1 Bitcoin daha alarak toplam rezervini 6 bin 68 BTC’ye çıkardı. Bu durumun güncel piyasa değeri 554 milyon doların üzerinde. “El Salvador bu hafta 21 BTC biriktirdi!” diyen Bitcoin Ofisi, 4 Şubat’ta yaptığı paylaşımda, son 30 günde 60 BTC alımı gerçekleştirdiğini açıkladı. El Salvador, geçtiğimiz ay Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 1,4 milyar dolarlık bir finansman anlaşmasına varmıştı ve bu sürecin ardından Bitcoin alımlarına devam ediyor.

SEMİNER VE YENİ YASAL DÜZENLEMELER

Semler Scientific, son haftalarda 871 Bitcoin satın alarak dikkatleri üzerine çekti. Şirket, bu satın alımlar için 88 milyon dolardan fazla bir harcama yaparak, yüzde 150’nin üzerinde kazanç elde etti. Semler, 4 Şubat’ta yaptığı basın açıklamasında, 11 Ocak ile 3 Şubat arasında 872 Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini bildirdi. Güncel piyasa değerine göre, bu yatırımlar yaklaşık 313 milyon dolara ulaşmış durumda.

Ohio’da ise bir senatör, eyaletin Bitcoin’e yatırım yaparak yerel bir kripto para rezervi oluşturmasını sağlayacak ikinci yasa tasarısını sundu. 29 Ocak’ta Mali Kurumlar, Sigorta ve Teknoloji Komitesi’ne sevk edilen tasarı, “Ohio Bitcoin Rezerv Fonu”nun kurulmasını hedefliyor. Tasarıya göre, Bitcoin yatırımları en az 5 yıl boyunca tutulacak ve güvenli saklama çözümleriyle korunacak. Ohio Senatörü Sandra O’Brien, “Kripto dünyası artık hayatımızın bir parçası ve Ohio’nun bu alanda lider olması gerekiyor” diye belirtti.

BEYAZ SARAY’DA YENİ GÜNDEM

Beyaz Saray’ın Yapay Zeka ve Kripto Çarı David Sacks, ABD’nin Bitcoin rezervi oluşturma fikrinin kripto çalışma grubunun ilk gündem maddelerinden biri olduğunu dile getirdi. Capitol Hill’de gerçekleşen basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başladığında kripto paralar ile ilgili bir kararname imzaladığını hatırlatan Sacks, yönetimin temel hedefinin dijital varlıkları ve blok zinciri teknolojisini sorumlu bir şekilde büyütmek olduğunu ifade etti.

SEYAHAT SEKTÖRÜNDE YENİ BİR ORTAKLIK

Web3 tabanlı seyahat platformu Travala, Trivago ile stratejik bir ortaklık kurarak, seyahat edenlerin kripto para ile ödeme yapmalarını daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlıyor. Bu iş birliği sayesinde Trivago kullanıcıları, Travala’nın 2,2 milyon otelden oluşan envanterine erişerek Bitcoin ve Ethereum da dahil 100’den fazla kripto varlık ile rezervasyon yapma imkânına sahip oluyor. Travala CEO’su Juan Otero, bu iş birliğinin kripto paraların seyahat sektöründe ana akım haline gelmesinde önemli bir aşama olduğunu vurguladı.