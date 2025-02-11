Kripto Piyasasında Yatırımcılar İçin Yeni Fırsatlar

KRİPTO PİYASASINDA GELİŞMELER

Bybit Türkiye Ülke Müdürü Kutluhan Akçın, kripto piyasasındaki güncel durumu değerlendirdi. “Kripto piyasasında toparlanma sinyalleri, yatırımcılar için yeni fırsatlar yaratmakla birlikte dikkatli bir yaklaşımı da zorunlu kılıyor. Bitcoin ve Ethereum gibi öncü kripto varlıklarda görülen değer artışları, özellikle kurumsal yatırımcıların ilgisinin sürdüğünü gösteriyor. Ancak, ETF’lerde yaşanan çıkışlar ve stratejik alımlar, piyasanın volatil yapısını gözler önüne seriyor. Grayscale’in Cardano ETF başvurusu ve Ripple’ın yeni ortaklıkları gibi gelişmeler, dijital varlıkların kurumsal kabulünü artırırken, regülasyon süreçlerinin de hız kazandığını işaret ediyor. Yatırımcıların, bu tür gelişmeleri dikkate alarak piyasa risklerini yönetmeleri, gelecekteki potansiyel kazançlar için kritik öneme sahip.”

TOPARLANMA VE PİYASA DEĞERLERİ

Küresel kripto piyasasında toparlanma çabası devam ediyor. Son 24 saat içinde toplam piyasa değeri yüzde 0,5 artış göstererek 3 trilyon 360 milyar dolara yükseldi. Dün 1 trilyon 488 milyar dolara ulaşan altcoin piyasa değeri, bugünkü değerinin 1 trilyon 432 milyar dolara düşmesine rağmen yükseliş eğilimini sürdürüyor. Bitcoin (BTC) fiyatı yüzde 1,3’lük artışla 98 bin 283 dolara, lider altcoin Ethereum (ETH) ise yüzde 2,8 değer kazanarak 2 bin 709 dolara ulaştı. XRP, yüzde 4,4 artışla 2,50 dolardan işlem görürken, Solana (SOL) fiyatı yüzde 1,2 artarak 204,62 dolara yükseldi. Ancak, ETF’lerden çıkışlar gerçekleşti; 10 Şubat’ta Bitcoin spot ETF’lerinden 186 milyon dolar, Ethereum spot ETF’lerinden toplam 22,45 milyon dolar net girişi kaydedildi.

MICROSTRATEGY’DEN BÜYÜK YATIRIM

Michael Saylor’ın yaptığı açıklamaya göre, MicroStrategy (yeni adıyla Strategy) 742,4 milyon dolarlık Bitcoin alımı yaptı. Bu, şirketin yeniden markalaşmasının ardından gerçekleştirdiği ilk büyük alım olurken, eski stratejisine geri dönmüş olduğunun göstergesi oldu. Yapılan son alım, daha önceki büyük yatırımlara göre daha küçük olsa da haftalık dalgalanmaların normal kabul edildiği belirtiliyor. Strategy’nin Bitcoin biriktirmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Michael Saylor, şirketin Bitcoin alımlarına yeniden başladığını şu sözlerle duyurdu: “Strategy, 7 bin 633 BTC’yi toplam 742,4 milyon dolara, ortalama 97 bin 255 dolar fiyatla satın aldı ve 2025 yılı başından bu yana Bitcoin getirisi yüzde 4,1’e ulaştı.”

COINSHEARS’DEN ETF BAŞVURUSU

CoinShares, XRP ve Litecoin ETF’leri için Nasdaq üzerinden başvuru yaptı. Bu başvuru, CoinShares XRP ETF ve CoinShares Litecoin ETF’lerinin ABD’de işlem görmesi için atılan önemli bir adım oldu. CoinShares, bu ETF’lerle yatırımcılara XRP ve Litecoin gibi önemli kripto varlıklara erişim sağlamayı amaçlıyor. Bu önemli hamle, birçok büyük ABD’li varlık yönetim şirketinin de kripto ETF’leri için başvuruda bulunduğu dönemde gerçekleşiyor.

RAPİD KALKINIYOR

Ripple, Portekiz merkezli döviz hizmeti sağlayıcısı Unicâmbio ile iş birliğini duyurdu. Bu ortaklık, Portekiz ile Brezilya arasındaki sınır ötesi ödemeleri hızlandırmayı ve maliyetleri azaltmayı hedefliyor. Ripple İngiltere ve Avrupa Genel Müdürü Cassie Craddock, bu genişlemenin önemini vurgulayarak, bu ortaklığın Ripple’ın Avrupa’daki büyümesi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Şirketin ödeme altyapısı şu an günlük döviz piyasasının yüzde 90’ından fazlasını kapsıyor ve küresel düzeyde önemli bir rol oynuyor.

JAPONYA’DA ETF HAZIRLIĞI

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülkede bir Bitcoin spot ETF’sinin hayata geçirilmesi amacıyla düzenleyici değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. FSA, Bitcoin ve diğer dijital varlıkların menkul kıymet statüsüne sahip olup olmadığını değerlendiriyor. Bu incelemeler, kripto piyasasının güvenli bir şekilde büyümesini sağlamak için gerekli yeni kuralları belirlemeyi amaçlıyor. Yasal değişiklik teklifi 2026 yılında Japonya Parlamentosu’na sunulacak.

GRAYSCALE’DEN CARDANO BAŞVURUSU

Grayscale, New York Menkul Kıymetler Borsası Arca aracılığıyla Cardano ETF başvurusu yaptı. Eğer onaylanırsa, Grayscale Cardano ETF’si, Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden sonra şirketin ürün yelpazesine katılan ilk Cardano spot ETF olacak. Ancak, SEC’in daha önce ADA’yı menkul kıymet olarak nitelendirmesi, ETF’nin onay sürecini etkileyebilecek bir engel olabiliyor.