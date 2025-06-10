Kripto Piyasasında Yükseliş, Bitcoin Rekor Aldı

ABD-ÇİN TİCARET GÖRÜŞMELERİ KRİPTO PİYASASINI ETKİLİYOR

ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri, kripto varlıklarda belirgin bir yükseliş dalgasını tetiklemiş durumda. Görüşmelerin olumlu gelişimi, yatırımcıların risk alma isteğini artırırken, Bitcoin 110 bin 587 dolara kadar yükselerek yeni bir rekorun eşiğine geldi. Bitcoin’in piyasa değeri böylece 2,19 trilyon dolara ulaşmış oluyor. Bu miktar, kripto piyasasının toplam değerinin yaklaşık yüzde 64’ünü temsil ediyor.

SON 24 SAATTE GERÇEKLEŞEN YÜKSELİŞ

Pazartesi günü itibarıyla kripto piyasasının genel değeri yüzde 3,85 artış göstermişken, Bitcoin son 24 saat içinde yüzde 4,1 oranında değer kazanmış durumda. Ethereum ise yüzde 6’nın, Dogecoin ise yüzde 5,6’nın üzerinde bir artış kaydetti. İşlem hacmi, bir önceki güne göre yaklaşık yüzde 43’lük bir artışla 119 milyar dolara yükseldi. Bu durum, altcoin piyasasında da yükseliş etkisi yarattı.

BİTCOİN’DE YENİ REKOR MÜJDELERİ

Opsiyon piyasalarında da yükseliş eğilimi gözlemleniyor. Açık pozisyonların yüzde 62’sinden fazlası alım opsiyonlarına yoğunlaşmış durumda. Son 24 saat içindeki işlem dağılımı, işlemlerin yaklaşık üçte ikisinin alım yönlü gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Bu veriler, yatırımcıların kısa vadede Bitcoin’den yukarı yönlü bir hareket beklediğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler, Bitcoin’in yeni bir rekor kırma potansiyelini güçlendirirken, yatırımcılar açısından kritik bir dönemi işaret ediyor. ABD-Çin müzakerelerinin seyri ve makroekonomik göstergelerin, önümüzdeki günlerde kripto para piyasalarının yönünü belirleyen en önemli unsurlar olacağı düşünülüyor.