Kripto Piyasasındaki Dalgalanmalar Yatırımcıları Korkutuyor

KRİPTO PİYASASINDA YAŞANAN DALGALANMALAR

Kripto para piyasasında son zamanlarda yaşanan ani fiyat dalgalanmaları, yatırımcılar arasında endişelere yol açıyor. Mantra’nın (OM) tokenındaki ani değer kaybı, geçmişte Terra Luna’nın 2022’deki çöküşüyle kıyaslanmaya başladı. Ancak topluluktaki birçok isim, bu iki durumu aynı ölçekte değerlendirmeye almanın yanlış olduğunu savunuyor. Mantra’nın OM tokenı, 13 Nisan’da yüzde 92’lik bir değer kaybıyla 6 dolardan 0,52 dolara düşüş yaşadı. Piyasa verilerine göre, bu duruma bağlı olarak kısa bir sürede yaklaşık 5,4 milyar dolar civarında piyasa değeri kaybettikleri görüldü.

İKİ DURUMUN BENZERLİKLERİ

TerraClassicUSD (eski adıyla UST), benzer oranda bir düşüşü hızla beş günde yaşamış ve toplamda 17,2 milyar dolar kaybetmişti. Terra Luna’nın çöküşü ise, algoritmik stablecoin (değerini sabit tutmaya çalışan kripto varlık) mekanizmasının bozulması ile sistemik bir krize dönüşmüştü. Ancak Mantra’nın uzmanları, projenin çöküşü ile Terra Luna arasındaki benzerliklerin yüzeysel grafiklere dayandığını belirtiyor. Terra Luna’daki algoritmik stablecoin mekanizmasının çöküşü, tüm ekosistemi zincirleme bir şekilde olumsuz etkilemişti. Bunun aksine, Mantra tarafında henüz herhangi bir sistemik arıza veya protokol temelinde bir hata gözlemlenmedi.

Mantra’nın ani değer kaybı, daha çok içeriden gelen yüksek hacimli satışlar ve bunun yarattığı piyasa yapısı sorunlarıyla ilişkilendiriliyor. Mantra ekibi, yaşanan bu sert düşüş sonrası şeffaflık vurgusu yaparak bir post-mortem raporu hazırladıklarını duyurdu. OM token ise çöküşün hemen sonrasındaki süreçte yüzde 200’ün üzerinde bir toparlanma yaşadı ve bu durum, projeye olan topluluk inancının sürdüğünü gösteriyor. Uzmanlar, Terra Luna çöküşünden farklı olarak Mantra’da herhangi bir akıllı sözleşme arızasının tespit edilmediğine de dikkat çekiyor.