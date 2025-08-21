Kripto Politikaları İçin Yasal Reform

KRİPTO POLİTİKALARINDA YENİ BİR DÖNÜŞÜM

Amerika’daki kripto politikalarında gerçekleşen değişim, sektördeki etkili isimlerden biri olan Winklevoss kardeşlerin destekleyici adımlarıyla güçleniyor. Bu kardeşler, yalnızca finansal destek sunmakla kalmıyor, aynı zamanda kripto endüstrisi için kapsamlı bir yasal reform gündemi oluşturuyor. Tyler Winklevoss, X platformunda yaptığı açıklamada Digital Freedom Fund PAC’ın amacını belirtti. Bu girişim, “Başkan Trump’ın Amerika’yı dünyanın kripto başkenti yapma vizyonunu gerçekleştirmeye yardımcı olmak” olarak tanımlanıyor ve sektörün politik alandaki etkisini artırmaya yönelik bir hedef taşıyor.

POLİTİK BAĞIŞLARLA ETKİ ARTTIRILIYOR

Winklevoss kardeşler, 2024 yılında başlattıkları politik bağış serisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. İkizler, daha önce Trump’ın başkanlık seçim kampanyasına toplamda 2 milyon dolar değerinde Bitcoin bağışında bulunmuştu. Şimdi ise daha büyük bir adım atarak önemli bir strateji yürütme aşamasına geçiyorlar. Bu yaklaşım, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’nun (CFTC) çifte düzenlemesini engelleyecek piyasalardaki yapısal mevzuatı ve ‘Bitcoin Haklar Bildirgesi’ gibi uzun vadeli amaçları da kapsıyor.

KRİPTO YATIRIMCILARININ HAKLARI KORUNUYOR

Bu girişim, kripto yatırımcılarının temel haklarını koruma sorumluluğunu da üzerine alıyor. Yapılan bu son bağış, sadece finansal bir destek değil aynı zamanda Amerika’nın merkezi bankası dijital para birimi planlarına karşı bir duruş sergileme ve kripto kullanıcılarının temel haklarını koruma misyonuyla da öne çıkıyor. Digital Freedom Fund, 11 Temmuz’da kuruldu ve henüz bağışçılarının tam bir muhasebesi mevcut değil.