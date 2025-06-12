Kripto Varlık Düzenlemesi Yürürlüğe Girdi

HİZMET SAĞLAYICILARDA YENİ DÜZENLEMELER

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından oluşturulan “Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” resmi olarak yayımlandı ve bu yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikler kapsamında, “sermaye piyasası işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” ifadesi “sermaye piyasası ve kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespiti” olarak güncellendi.

KRİPTO VARLIK HİZMET SAĞLAYICILARI İÇİN YENİ KURAL

Bu düzenleme ile geçici olan bir madde de kalıcı hale getirildi. “Kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşterileriyle sürekli iş ilişkisi tesisinde uzaktan kimlik tespitini, belirlenen yöntem ve tedbirler kapsamında gerçekleştirir. Ancak kimlik tespiti kapsamında alınan adres ile kimlik bilgilerinden ad, soyad, doğum tarihi ve T.C. kimlik numarası bilgileri İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı vasıtasıyla doğrulanır.” ifadesi, yeni tebliğde yer alan önemli bir kural halini aldı.