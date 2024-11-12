“Kripto Varlık Piyasasında İkincil Düzenlemeler Bekleniyor”

KRİPTO VARLIK PİYASASINDA DÜZENLEME GÜNDEMİ

Türkiye’deki kripto varlık piyasasında, regülasyona yönelik ikincil düzenlemelere dair beklentiler artıyor. Özellikle borsaların lisansları ve sosyal medyadaki yatırım danışmanlığı şartlarının önemli bir gündem maddesi olacağı öne sürülüyor. Temmuz ayında “Sermaye Piyasası Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kripto varlıklara yönelik ilk yasal çerçeve oluşturuldu. Bu değişiklikle birlikte kripto varlık piyasalarını düzenleme yetkisi Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) verildi. Yasanın yürürlüğüyle birlikte dikkatler, ikincil düzenlemelere çevrildi. 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda da bu düzenlemelerin yapılacağına dair açıklamalar yer aldı.

UZMANLARIN DEĞERLENDİRMESİ

Uzmanlar, ikincil düzenlemelerde kripto varlık hizmet sağlayıcılarının denetimi ve saklama hizmetlerine dair usul ve esasların oluşturulmasını bekliyor. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haydar Burak Gemalmaz, “Kripto varlıkların alınıp satılmasına dair detaylı düzenlemelere ihtiyaç var” ifadesini kullanıyor. Gemalmaz, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Yönetmeliği’nin hala geçerli olduğuna dikkat çekti. “Kripto varlıkların asıl amacı ödemelerde eşten eşe ödeme yapmak olduğu halde, bu grubun varlık amacını kısıtlayan yasal düzenlemenin kaldırılması veya kapsamının daraltılması gerekmektedir” diyen Gemalmaz, bu daralmanın kripto varlık kullanımını artırabileceğini ve çeşitli yatırımların ülkeye gelmesini sağlayabileceğini belirtiyor.

LİSANS ŞARTLARININ ÖNEMİ

Ankara Barosu Sermaye Piyasası ve Finans Hukuku Kurulu Başkan Yardımcısı Avukat Burak Mercan, SPK’nin kripto varlık borsalarına faaliyet bildiriminde bulunmaları için süre tanıdığını aktarıyor. Mercan, borsalar için bu bildirimin lisans alındığı anlamına gelmediğini ifade ederek, “Henüz kripto varlık borsalarında lisans konusunun ayrıntıları netleşmiş diyemeyiz. Bu sebeple ikincil düzenlemelerin ilk olarak lisans şartlarına odaklanacağını düşünüyorum” şeklinde değerlendiriyor.

STABLECOIN VE MADENCİLİK DÜZENLEMESİ

Mercan ayrıca, “stablecoin” olarak adlandırılan, değeri itibari para birimlerine sabitlenmiş varlıkların düzenlemesine dair ayrıntılı bir çalışmanın henüz yapılmadığını aktarıyor. Kripto madenciliği için Türkiye’de bir düzenleme olmadığını belirten Mercan, bu faaliyetlerin çevreye zarar vermeden ama katı kurallar altında düzenlenmesinin ülke için faydalı olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca, “SPK’nin sektörü yakından takip ettiği ve uluslararası çalışmalara hakimliği göz önüne alındığında, 2025’te ikincil düzenlemelere hızla devam edeceğini bekleyebiliriz” diyor. Mercan, 2025’in kış ve bahar aylarında birçok ikincil düzenlemeyi görebileceğimizi düşünüyor.