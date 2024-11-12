“Kripto Varlıkların Yükselişi Devam Ediyor!”

KRİPTO PARALARDAKİ YÜKSELİŞ

‘Kripto varlık dostu’ olarak bilinen Donald Trump’ın yeniden başkanlık koltuğuna oturması kripto paraların değerinde hızlı bir yükseliş sağladı. Seçim öncesinde 73 bin 157 dolarla zirveye ulaşan Bitcoin, dün 81 bin doları aşarak yeni bir rekora imza attı. Trump’ın ABD’deki başkanlık seçimlerini kazanması, emtia fiyatlarında belirsizlik oluştururken, kripto varlıkları önemli bir yükseliş yaşadı. En büyük kripto para birimi Bitcoin, dün Asya piyasalarında ilk kez 81 bin doları geçerek tarihi bir rekor kırdı. Önceki rekorunu 73 bin 157 dolar olarak belirleyen Bitcoin, dün 81 bin 858 dolara yükseldi. Geçen yılı 42 bin 283 dolarla kapatan ve bu yılın en düşük seviyesini ocak ayı sonlarında 38 bin 505 dolarla gören Bitcoin, bu tarihten itibaren yaklaşık yüzde 66 değer kazanmış oldu. CoinTR Araştırma Departmanı’nın Hürriyet’e ilettiği bilgi notunda, Bitcoin’in yeni zirve yapması halinde ilk aşamada 85 bin dolara kadar yükselebileceği ifade ediliyor. Bitcoin’deki değer artışı, diğer kripto para birimlerini de olumlu bir şekilde etkiliyor. Piyasa değeri açısından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 7 günde yüzde 27’den fazla değer kazanarak 3 aydır ilk kez 3 bin 200 doların üstüne çıkmayı başardı. Dogecoin ise Elon Musk’ın desteğiyle yüzde 88 artış göstererek altıncı büyük token haline geldi. Kripto varlıklardaki bu yükseliş, ABD’deki başkanlık seçimlerini Trump’ın kazanmasının ardından hız kazandı. Seçim kampanyasında dijital varlıklara destek vererek ABD’yi ‘dünyanın kripto merkezi’ yapma sözü veren Trump’ın, ‘ulusal Bitcoin rezerv planı’ da bulunuyor. Kripto para endüstrisi, kripto yanlısı kongre adaylarına destek olmak için 119 milyon dolardan fazla harcama yaptı.

EMTIA PİYASASINDA BELİRSİZLİK

Emtia piyasasında ise Trump’ın ABD’nin 47. başkanı olması sonrası belirsizlikler arttı. Trump’ın kendi ülkesine önerdiği vergi indirimlerinin, enflasyonu yükseltebileceği ve bunun ABD Merkez Bankası’nın (Fed) uyguladığı faiz indirimlerini sınırlayabileceği yönünde endişeler söz konusu. Bu durum, faizlerin beklenenden yüksek kalabileceği beklentilerini beraberinde getirdi. Seçim sonrası doların Euro, Japon Yeni, İngiliz Sterlini, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşısındaki değer kazancı da varlık fiyatlarını baskı altına alıyor. Daha güçlü bir dolar beklentisi, emtia fiyatlarındaki düşüşe etki sağlıyor. Analistler, bunun ekonomik ve dış politikadaki belirsizlikten dolayı daha da kötüleşebileceğini vurguluyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ

Altın, en hızlı gerileyen emtialardan biri olarak dikkat çekti. Trump’ın zaferinin ardından beklenen vergi indirimleri ve ticaret tarifeleri nedeniyle, Fed’den daha az faiz indiriminin beklenmesi altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Altının ons fiyatı, ABD’deki seçim sonuçları sonrasında haftayı yüzde 1.8 kayıpla kapatarak, 20 Mayıs’tan bu yana en hızlı düşüşünü yaşamış oldu. Ons bazında gümüş yüzde 3.7, platin yüzde 2.5, paladyum ise yüzde 8 değer kaybetti. Baz metallerde tezgah üstü piyasada geçen hafta bakır ve kurşunda yüzde 0.7, çinkoda yüzde 1.6 düşüş yaşanırken, nikelde yüzde 2.1, alüminyumda ise yüzde 1 artış görüldü. Çin hükümetinin olası yaptırımları azaltmak için ekonomiyi destekleme çabalarına karşın, Trump’ın Çin’e yeni yaptırımlar getirebileceği endişeleri baz metalleri olumsuz etkiledi. Diğer yandan, Trump yönetiminin ülke petrol üreticilerine yönelik daha pozitif bir tutum sergilemesi beklenirken, bu durum enerji grubunu olumlu yönde etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, haftayı yüzde 1.4 artışla tamamladı.