Kripto Ve Geleneksel Finans Köprüleri Güçleniyor

KRİPTO İLE GELENEKSEL FİNANS ARASINDAKİ KÖPRÜLER GÜÇLENİYOR

Kripto sektörü ile geleneksel finans arasındaki bağlar giderek güçleniyor. Bu işbirliği, tokenizasyon teknolojisinin “diğer alanlardan finansal ana akıma” geçişinin önemli bir işareti kabul ediliyor. Franklin Templeton’da dijital varlıklar başkanı olarak görev yapan Roger Bayston, hedeflerinin “tokenizasyonu kavramdan uygulamaya geçirmek” olduğunu aktarıyor. Bu ortaklık doğrultusunda Franklin Templeton, menkul kıymetlerin uyumlu tokenizasyonunda uzmanlık sağlayacakken, Binance ise küresel ticaret altyapısını ve yatırımcı erişimini sunacak.

BLOKZİNCİ RENEWAL FIRSATI OLARAK GÖRÜLÜYOR

Franklin Templeton’ın inovasyon başkanı Sandy Kaul, Blockchain teknoloji ile ilgili olarak “eski sistemlere tehdit değil, onları yeniden hayal etme fırsatı” olarak değerlendirdiklerini aktarıyor. Kaul, “Binance ile işbirliği yaparak, Benji Technology platformumuz gibi kurumsal düzeydeki çözümleri daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaştırmak ve geleneksel ile merkezi olmayan finans dünyasını birleştirmeye yardımcı olmak için tokenizasyonu kullanabiliriz.” ifadelerini kullanıyor.

Şirket, Ocak 2024’te Franklin Bitcoin ETF’ini (EZBC) piyasaya sürerek ABD’de spot Bitcoin ETF’inin ilk ihraççılarından biri olmaya hazırlanıyor. Bu deneyim, tokenizasyon projelerinde kayda değer bir avantaj sağlayacak. Hedef, rekabetçi getiri üretimi ve uzlaşma verimliliği ile sermaye piyasalarına daha fazla verimlilik, şeffaflık ve erişilebilirlik sağlayarak yatırımcıların gelişen ihtiyaçlarını karşılamak için yenilikçi çözümler sunmak.

TOKENİZASYON TRENDİNE YATIRIMLAR ARTIYOR

Bu haftanın başlarında, Reuters tarafından bildirildiğine göre ABD borsası Nasdaq, kripto borsası Gemini’ye 50 milyon dolar yatırım yaptı. Bu gelişmeler, tokenizasyon trendinin hızlandığını gösteriyor.