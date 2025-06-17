Kripto Yatırım Stratejileri Gelişiyor

KRİPTO PİYASASINDA KURUMSAL YATIRIM STRATEJİLERİ

Kripto dünyasında kurumsal yatırım stratejileri giderek daha çeşitli hale geliyor. Cantor Fitzgerald’ın Solana üzerine aldığı karar, Bitcoin başarılarını taklit etmeye çalışan birçok şirketin artışıyla daha da önemli bir konuma geliyor. Analistler, dijital ekonominin geleceğinde Solana’nın teknolojik üstünlüğünün belirleyici bir faktör olacağına inanıyor. Cantor Fitzgerald analistleri, Solana’yı Bitcoin benzeri bir rezerv varlık olarak görmemelerine rağmen ana rakibi Ethereum’a kıyasla daha güçlü konumda olduğuna dikkat çekiyorlar. Ethereum’un uzun geçmişe ve yüksek toplam kilitli değere sahip olmasına rağmen, SOL’daki geliştirici büyümesinin son dönemlerde ETH’yi geride bıraktığı bildiriliyor.

DEĞERLENDİRMELER VE STRATEJİK ADIMLAR

DeFi Development Corp, Nisan ayında Solana satın almaya başlayan şirket, yeni stratejisi doğrultusunda 620.000’den fazla SOL alımı yaptı. Şirket, yatırımcıların Solana’yı stake etmesini sağlayan özel bir token geliştirdi. Bu token ile kullanıcılar ödül kazanmanın yanı sıra dijital varlıklarını likit tutma imkanına sahip. Şirket ayrıca, Solana ağının işleyişini desteklemek amacıyla iki doğrulayıcı düğüm satın alarak ekosistemde kendini güçlendirmek için stratejik ortaklıklar kurdu. Cantor, şirketin hisseleri için 45 dolar fiyat hedefi belirledi. Yatırım bankası, Upexi için 16 dolar, Kanada merkezli SOL Strategies için ise 4 Kanada doları hedef açıkladı. Bu değerlendirmeler, SOL’un ETH’yi geçme potansiyeline olan güveni yansıtan önemli bir gösterge halini alıyor.

DİJİTAL EKONOMİDE YENİ HEDEFLER

Cantor analistleri, Bitcoin’in dijital ekonomi için ana rezerv para birimi olarak kendini sağlamlaştırdığını, Solana’nın ise dijital ekonomideki işlem ve pazaryerlerini güçlendirecek teknoloji olmayı amaçladığını belirtiyor. SOL hazine şirketlerinin finansın geleceğinin zincir üzerinde olacağına ve tercih edilen zincirin Solana olacağına dair inançlarının yüksek olduğu ifade ediliyor. Şu anda Ethereum, yaklaşık yüzde 259 daha yüksek piyasa değerine sahip olsa da, bu şirketlerin SOL’un üstün bir konum sağlayabileceğine inandıkları ortaya konuyor.