Kripto Yatırım Ürünleri Güçlü Girişler Sağladı

Kripto para piyasalarında dikkat çeken bir yükseliş, kurumsal yatırımcıların ilgisini giderek artırıyor. BlackRock, Bitwise ve Fidelity gibi büyük varlık yöneticileri tarafından yönetilen kripto yatırım ürünleri art arda dördüncü hafta pozitif akış sağlıyor. Bitcoin’in 105.000 dolara yaklaşması ve dünya genelindeki M2 para arzındaki artış, bu olumlu durumu destekleyen önemli nedenler arasında yer alıyor.

KÜRESEL KRİPTO YATIRIM ÜRÜNLERİNDE GÜÇLÜ GİRDİLER

CoinShares’in haftalık raporuna göre, küresel kripto yatırım ürünleri önceki hafta 882 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu gelişme, yıl başından bu yana toplam girişlerin 6,7 milyar dolara ulaşmasına olanak tanıdı. CoinShares araştırma başkanı James Butterfill, fiyatlardaki ve girişlerdeki keskin artışı, birden fazla faktörün birleşiminin sağladığını ifade ediyor. Bitcoin fonları haftalık girişlerde güçlü etkisini sürdürüyor. Bitcoin ürünleri, 867 milyon dolarlık net giriş çekerken, toplam girişlerin yüzde 98’ini oluşturdu.

ABD spot Bitcoin ETF’leri, tek başına 920 milyon dolardan fazla net giriş sağlarken, diğer bölgelerdeki çıkışlar, küresel rakamı aşağıya çekiyor. Yönetim altındaki toplam varlıklar ise 169,3 milyar dolara ulaşarak rekor seviyelere yaklaşıyor. ABD piyasası, 840 milyon dolarlık genel net giriş sağlarken, ABD’de işlem gören ETF’ler toplam 62,9 milyar dolarlık hacme ulaştı. Bu rakam, Şubat ayının başındaki 61,6 milyar dolarlık önceki en yüksek seviyeyi aşmayı başarıyor.

DİĞER ÜLKELERDEKİ KRİPTOLARDA DEĞİŞKEN PERFORMANS

Almanya ve Avustralya’daki kripto fonları sırasıyla 44,5 milyon dolar ve 10,2 milyon dolarlık net haftalık giriş sağlarken, İsveç, Kanada ve Hong Kong’daki dijital varlık yatırım ürünleri net çıkışlarla karşılaştı. Bu arada, Sui tabanlı fonlar dikkate değer bir performans gösteriyor. Sui fonları 11,7 milyon dolarlık haftalık giriş elde ederek, Solana’nın 3,4 milyon dolarlık çıkışına karşı üstün bir performans sergiliyor. Yıl başından bu yana Sui fonları 84 milyon dolara ulaşırken, Solana’nın 76 milyon dolarlık girişinin gerisinde kalıyor.