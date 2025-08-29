Kripto Yatırım Ürünleri Sayısı Artıyor

ABD’DE KRİPTO YATIRIM ÜRÜNLERİNE TALEP ARTIYOR

ABD’de kripto para tabanlı yatırım ürünlerine olan başvuru sayısı hızla yükseliyor. Piyasa kaynakları, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) onayını bekleyen en az 92 borsa yatırım ürününün (ETP) bulunduğunu aktarıyor. Bu ürünler arasında Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra, Solana, XRP ve Dogecoin gibi çeşitli altcoinlere dayanan fonlar da yer alıyor. Başvuruların içeriğine göre, SEC’in masasında en yüksek talep gören varlıklar arasında Solana (SOL) ve XRP yer alıyor. Solana için sekiz, XRP için ise yedi farklı ETF başvurusu yapılmış durumda.

KRİPTO ETF BAŞVURULARINDA YENİ GELİŞMELER

Son dört ayda yapılan 20 yeni başvuru ile bekleyen kripto ETF’lerinin toplam sayısı 72’den 92’ye kadar yükselmiş bulunuyor. Mevcut başvurulardan üçü, Bitcoin (BTC) ve Ether (ETH) gibi iki büyük varlığa eş zamanlı yatırım yapmayı hedeflerken; diğerleri doğrudan diğer altcoin’lere yoğunlaşıyor. Ayrıca, 21Shares ve Grayscale gibi varlık yönetim şirketlerinin Ether staking ETF’leri için gerçekleştirdiği başvurular da öne çıkıyor. Grayscale, mevcut fonlarından beşini ETF formatına dönüştürmeyi planlıyor. Bu dönüşüm, Litecoin, Solana, Dogecoin, XRP ve Avalanche gibi varlıklara yatırım sunan fonları kapsıyor.

BLACKROCK’IN KRİPTO ETF LİDERLİĞİ

Küresel varlık yönetim devi BlackRock, kripto ETF pazarındaki liderliğini devam ettiriyor. Şirketin Bitcoin fonu (IBIT), piyasaya girdiğinden bu yana 58,28 milyar dolarlık net giriş sağlarken, Ethereum fonu (ETHA) ise 13,12 milyar dolarlık net yatırım çekti. Piyasa raporları, BlackRock’ın Ethereum fonunun yakında en büyük ETH sahiplerinden biri olabileceğini gösteriyor. Diğer yandan, BlackRock’ın Bitcoin fonu, toplam Bitcoin arzının yüzde üçünden fazlasını kontrol ediyor. Finans uzmanları, daha fazla kripto ETF onayının altcoin piyasasında geniş kapsamlı bir ralli başlatabileceğini öngörüyor.