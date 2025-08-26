Kripto Yatırım Ürünleri Sert Çıkış Yaşadı

PİYASADA BÜYÜK GERİLİM

Kripto yatırım ürünleri, geçtiğimiz hafta kayda değer çıkışlarla karşılaştı. Piyasa kaynaklarından elde edilen verilere göre, toplamda 1,43 milyar dolarlık bir fon çıkışı yaşandı ve bu kayıp, mart ayından bu yana en yüksek haftalık gerileme olarak kaydedildi. Bitcoin ve Ethereum fiyatlarının düşmesi, yatırımcıların riskten kaçınma eğilimlerini arttırdı. Bitcoin, 18 Ağustos’ta 116.000 doların üzerindeyken, hafta sonunda 112.000 dolara kadar düştü. Bu süreçte Bitcoin yatırım fonlarından 1 milyar doları aşan bir çıkış oldu. Ethereum’da ise hafta ortasında gerçekleşen toparlanmaya rağmen, 430 milyon dolarlık bir çıkış kaydedildi.

Piyasa analistleri, bu çıkışların büyük bir kısmını, Fed’in para politikasına dair artan belirsizliklerle ilişkilendiriyor. Haftanın ilk yarısında toplamda 2 milyar doları bulan çıkışların ardından, Fed Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole toplantısında kayda değer bir ılımlı mesaj vermesiyle sınırlı da olsa, yeniden girişler yaşandı. Altcoin yatırım ürünlerinde ise farklı yönlü hareketler gözlemlendi. XRP fonlarına 25 milyon dolar, Solana’ya ise 12 milyon dolar giriş yapıldı, buna karşın Sui’den 13 milyon dolar ve Toncoin’den 1,5 milyon dolar çıkış gerçekleşti.

Son gelişmeler, yatırımcıların Bitcoin’e yönelik temkinli duruşunu sürdürdüğünü ve Ethereum’a görece daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor. Yıl başından bu yana, Ethereum fonları toplam varlıklarının yüzde 26’sını temsil eden girişler yaşarken, Bitcoin fonlarındaki oran sadece yüzde 11’de kaldı. Bu durum, yatırımcıların kripto paralara dair tutumlarının sektörde nasıl değiştiğine dair önemli bir gösterge niteliği taşıyor.