Kripto Yatırım Ürünlerine 644 Milyon Dolar Girişi

PAZARLARDA DÖNÜŞÜ GÖSTEREN ÖNEMLİ GİRİŞLER

Geçtiğimiz hafta kripto yatırım ürünlerine önemli ölçüde para girişi oldu, bu durum piyasalardaki beş haftalık çıkış eğilimini tersine çevirdi. CoinShares’in yaptığı açıklamaya göre, BlackRock, Fidelity gibi büyük varlık yöneticileri bünyesindeki fonlar toplamda 644 milyon dolarlık net giriş sağladı. Bu durum, kripto piyasalarında artan bir iyimserliği gösteriyor.

BÜYÜK İYİMLEŞME VE YENİ YATIRIM AKIMI

Son bir hafta içerisinde küresel kripto yatırım ürünleri 644 milyon dolarlık net bir girişle yeniden yükselişe geçti. CoinShares verilerine göre BlackRock, Bitwise, Fidelity, Grayscale, ProShares ve 21Shares gibi sektörün önde gelen yöneticileri kripto fonları aracılığıyla beş hafta süren ve toplamda 6,4 milyar dolarlık olumsuz bir seriyi kırmayı başardı. CoinShares Araştırma Başkanı James Butterfill, “Geçen hafta her gün, üst üste 17 günlük çıkışların ardından girişler gözlemlendi. Bu durum, varlık sınıfına yönelik yatırımcı duyarlılığında belirgin bir değişime işaret ediyor.” dedi.

ABD’li yatırımcılar 632 milyon dolarla geri dönüşün öncüsü olurken, İsviçre ve Almanya merkezli fonlar sırasıyla 15,9 milyon dolar ve 13,9 milyon dolarlık giriş kaydetti. Hong Kong, Brezilya ve Avustralya piyasaları da olumlu akışlara tanık oldu. Ancak, İsveç ve Kanada’daki ürünler sırasıyla 10,3 milyon dolar ve 9,1 milyon dolarlık çıkışla negatif bir seyir izledi. Bitcoin tabanlı fonlar, beş haftalık 5,4 milyar dolarlık çıkış serisinin ardından 724 milyon dolarlık net giriş elde etti.

BİTCOİN POZİSYONLARINDAKİ HAREKETLER

Yatırımcılar, kısa Bitcoin pozisyonlarından çıkmaya devam ederek bu ürünlerden üç hafta üst üste toplam 7,1 milyon dolarlık çıkış gerçekleştirdi. Piyasa verilerine göre ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları, geçen hafta her gün pozitif akış kaydederek toplamda 744,3 milyon dolarlık net girişe ulaştı. Altcoin alanında ise Solana, Polygon ve Chainlink tabanlı fonlar sırasıyla 6,4 milyon dolar, 0,4 milyon dolar ve 0,2 milyon dolarlık giriş elde etti. Ancak, Ethereum bazlı ürünler, ABD spot Ethereum ETF’lerinden gelen 102,9 milyon dolarlık çıkışların etkisiyle toplamda 86 milyon dolarlık net çıkışla zayıf bir performans sergiledi.

GÜMRÜK TARİFELERİ VE PİYASA DUYARLILIĞI

BRN analisti Valentin Fournier, Ethereum’un daha keskin bir düzeltme yapmasının ardından “daha güçlü bir yukarı yönlü potansiyel” sunması nedeniyle akışlardaki bu farklılığın yakın zamanda azalabileceğini öne sürdü. Fournier, makroekonomik koşulların iyileşmesinin piyasalara olumlu yansıdığını ifade ederek, “2 Nisan gümrük vergisi tarihi yaklaşırken, bir Beyaz Saray yetkilisi Trump’ın önceden önerdiğinden daha detaylı bir yaklaşım izleyebileceğini ima etti.” şeklinde konuştu. Analist, karşılıklı gümrük tarifelerinin beklentiler doğrultusunda sektöre özgü olabileceğini ve Meksika ile Kanada’ya yönelik vergilerde belirsizliğin sürdüğünü vurguladı. Fournier, yatırımcıların sınırlı gümrük tarifesi beklentilerinin artığına dikkat çekerek, bu beklentilerde yaşanacak sapmaların piyasalarda dalgalanmalara yol açabileceği konusunda uyardı.

PİYASALARDAKİ RİSK UNSURLARI

Piyasalar, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) güvercin tutumu ve olası likidite destekleriyle olumlu bir seyir izlerken, BRN analisti Trump’ın öngörülemez karakterinin risk unsuru olmaya devam ettiğini vurguladı. Özellikle stratejik bir değişikliğin piyasa duyarlılığını hızla olumsuz etkileyebileceği konusunda dikkat çekti.