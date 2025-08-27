Kristal Ayaklar Ödül Töreni Cermodern’de Yapıldı

İKİNCİ KRİSTAL AYAKLAR ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kristal Ayaklar’ ödül töreni, Cermodern’de gerçekleştirildi. Ödül törenine, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Gecede, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET yılın takımı seçilirken, Yılın Kristal Emek ve Onur Ödülü Kadın A Milli Takım Teknik Direktörü Neca Güngör Kırağası’na verildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’dan gelen mesajı Hande Fırat okudu. Mesajında, “Kadınların spordan sanata, bilimden siyasete kadar, yaşamın her alanında gösterdiği başarılar milletimizin aydınlık geleceğine uzanan sağlam adımlardır. Zira kadınların gücü, toplumun gücü, sesi ise milletin sesidir. Bu anlamlı gecede ödül alan tüm sporcularımızı yürekten kutluyor, elde ettikleri başarıların tüm genç kızlarımıza ilham olmasını diliyorum” ifadelerine yer verildi.

BAKAN GÖKTAŞ’TAN GENÇ KIZLARA ÖVGÜ

Törende konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “Spor, toplumların geleceğini şekillendiren en güçlü alanlardan biridir. Bu anlamda kadın futbolunun yükselişi, aslında sadece spor dünyasında değil, toplumsal dönüşümde de yeni bir sayfa açmaktadır. Kadın futbolcularımızın sahalarda sergilediği başarı, genç kızlarımıza hayallerinin peşinden koşma cesareti veriyor” dedi. Bakan Göktaş ayrıca, “Biz de bakanlık olarak, sporun dönüştürücü gücünden faydalanmak için kadınların ve genç kızlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bugün, gerek Ağrı’da ve Sivas’ta bakanlığımız bünyesindeki kulüplerimiz gerek destek olduğumuz Hakkari Yüksekova kadın futbol takımları ile genç kızlarımıza yeteneklerini keşfedecekleri bir yol açıyoruz. Genç kızların sahadaki cesareti, çocuklarımızın sporla büyüyen umutları, aslında hepimizin ortak gururu” dedi.

BAKAN URALOĞLU: KADINLAR FUTBOLUN BİR PARÇASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Bu organizasyon, sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda kadınların spordaki gücünü, azmini ve kararlılığını tüm Türkiye’ye gösteren bir platformdur. Kadın futbolcularımız sahada sergiledikleri mücadele, yetenek ve kararlılıkla bu gerçeği her an kanıtlamaktadırlar” diye belirtti. Uraloğlu, futbolun artık herkesin tutkusu haline geldiğini vurguladı.

GENÇLERE SPOR VE İYİLEŞTİRİCİ GÜÇ

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, konuşmasında Türkiye’nin spor alanındaki büyük yatırımlarına dikkat çekti. “Bugün Şırnak’ta ‘roket sesleri yerine raket sesleri var.’ Dolayısıyla artık biz terörü istemiyoruz. Spor istiyoruz, turizm istiyoruz” ifadelerine yer verdi. Ayrıca, sporun gençler üzerindeki olumsuz etkileri azaltma gücünü de vurguladı.

BAKAN GÜLER: KIZLARIMIZ GELECEĞİN UMUT KAYNAĞIDIR

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, “Spor, bireyleri bir araya getiren, ortak duygular etrafında kenetleyen evrensel bir dildir. Her genç kızımız eşitlik ve cesareti simgeliyor. Spor, ülkemizin hem spor hem de toplumsal gelişim yolculuğuna güç katmaktadır” dedi. Güler, kadınların sahada yer almasının ülke için önemine dikkat çekti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi ve ABB FOMGET yılın takımı olarak ödüllendirildi. Ayrıca birçok sporcu ödül aldı; yılın defans oyuncusu Trabzonspor’dan Dilan Bora, yılın orta saha oyuncusu Beşiktaş’tan Meryem Cennet Çal, yılın kalecisi ABB FOMGET’ten Selda Akgöz, yılın teknik direktörü ise ABB FOMGET’ten Cumali Enginar oldu.