Kristi Noem’in Çantası Washington’da Çalındı

ABD İÇ GÜVENLİK BAKANI’NIN ÇANTASI ÇALINDI

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Washington DC’deki bir restoranda yemek yediği esnada çantası çalındı. Bakan Noem, “Capital Burger” isimli restoranda akşam yemeği sırasında bir hırsızın kurbanı olduğunu bildirdi. Olayda, içeriğinde ehliyet, ilaçlar, ev anahtarları, pasaport, İç Güvenlik Bakanlığı giriş kartı ve yaklaşık 3 bin dolar nakit paranın bulunduğu çantasının kaybolduğunu üstüne basa basa vurguladı. Olayın henüz çözüme ulaşmadığına dikkat çekti.

GÜVENLİK PERSONELİ OLAYI İNCELEDİ

İç Güvenlik Bakanlığı’ndan Tricia McLaughlin, Noem’in nakit parayı “ailesiyle akşam yemeği, aktiviteler ve Paskalya hediyeleri almak için” yanında taşıdığını açıkladı. Bakan Noem’in güvenliğinden sorumlu Gizli Servis üyeleri, restoranın güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Hırsızın tıbbi maskeli, kimliği belirsiz bir erkek olduğu öğrenildi. Güvenlik görüntülerinde, hırsızın Noem’in masasının yanına oturup sandalyesini ona yaklaştırdığı, sonra da çantayı dikkatlice çekerek kendisine doğru kaydırdığı ve birkaç dakika içinde çantayı alarak restorandan çıktığı görüldü.

GÜVENLİK ZAFİYETİ TARTIŞILIYOR

Olayla ilgili olarak, ABD medyası, restoranın barında “en az 2 sivil giyimli ABD Gizli Servisi üyesinin” bulunduğunu belirtti. Bunun yanı sıra, hırsızın Noem’i özel olarak hedef alıp almadığı henüz netlik kazanmadı. Eski Gizli Servis personeli Jonathan Wackrow, olayın ardından yaptığı açıklamada, bir hırsızın bir bakana bu kadar yaklaşabilmesinin “güvenlik zafiyeti” olduğunu vurguladı. Wackrow, “Bu, bir güvenlik açığıdır ve Gizli Servis’in, İç Güvenlik Bakanlığı ile diğer kolluk kuvvetleri tarafından gelecekte incelenmesi gereken bir durumdur.” dedi.