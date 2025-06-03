Kritik Açık, Google Chrome Güncellemesi!

DÜNYA ÇAPINDA BİR GÜVENLİK AÇIĞI

Dünyanın en çok tercih edilen internet tarayıcısı Google Chrome, kullanıcıların güvenliğini tehdit eden yeni bir durumla karşılaştı. Bilgisayar ve mobil platformlarda yaygın olarak kullanılan bu tarayıcı, basit arayüzü ve hızlı performansıyla dikkat çekse de, kötü niyetli siber saldırılara maruz kalabiliyor. En son saptanan ve aktif şekilde istismar edilen önemli bir güvenlik açığı, birçok kullanıcıyı tehlikeye sokuyor. Google, pazartesi günü yaptığı acil güncellemeyle (out-of-band patch) bu sorunu ele aldı ve üç farklı güvenlik açığını kapattı. Bunlar arasında en dikkat çekici olanı, CVE-2025-5419 koduyla tanımlanan ve yüksek risk taşıyan bir açık.

AÇIKTAN KAYNAKLANAN RİSKLER

Ulusal Güvenlik Açıkları Veritabanı’na (NVD) göre, bu güvenlik açığı, Chrome’un V8 JavaScript ve WebAssembly motorlarında yaşanan “bellek sınırlarının dışında okuma ve yazma” hatasından kaynaklanıyor. Bu güvenlik zafiyeti sayesinde, kötü niyetli kullanıcılar, özel olarak oluşturulmuş bir HTML sayfası aracılığıyla sistem belleğinde zararlara yol açabiliyor. Söz konusu açık, saldırganların uzaktan kontrol elde ederek sistemde zararlı işlemler gerçekleştirmesine olanak tanıyor.

Bu güvenlik açığı, 27 Mayıs 2025 tarihinde Google’ın Tehdit Analizi Grubu (TAG) üyesi Clement Lecigne ve Benoît Sevens tarafından tespit edildi. Google, sadece bir gün içinde gerekli güncellemeyi hazırlayarak kullanıcıların hizmetine sundu. Geliştirici ekip, açığın aktif olarak kullanıldığını tespit ettiklerini belirterek, kullanıcıları tarayıcılarını güncellemeleri konusunda uyardı.

GÜNCELLEMEYİ KAÇIRMAYIN

Google, Windows ve macOS kullanıcıları için Chrome 137.0.7151.68/.69, Linux kullanıcıları için ise 137.0.7151.68 sürümüne güncellenmesini öneriyor. Chromium altyapısını kullanan diğer tarayıcılar — Microsoft Edge, Brave, Opera ve Vivaldi — için de benzer güncellemelerin yapıldığı biliniyor. Güvenliğinizi sağlamak amacıyla, en güncel Chrome sürümünü kullanmanız kritik önem taşıyor.