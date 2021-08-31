Kritik açıklama yarın yapılacak

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türk ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını yarın duyuracak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00’da internet sitesinden açıklayacak.

Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu. Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.