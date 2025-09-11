Kritik Dairelerin Başkanları Belli Oldu

DİSİPLİNLİ BİR YENİ ATAMA SÜRECİ

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, Resmi Gazete’de yayımlanan emniyet müdürü atamalarının ardından daire başkanlıklarına atanan isimler belirlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılı atamaları çerçevesinde yeni daire başkanlarını duyurdu. Yerlikaya’nın yaptığı açıklamaya göre yeni atamalar şu şekilde gerçekleşti: Serdar Büyükleblebici, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanvekili; Ünsal Hayal, Özel Harekat Başkanı; Ümit Mutlu, Trafik Başkanı; Yusuf Topcan, Terörle Mücadele Daire Başkanı; Fikret İşgören, Koruma Daire Başkanı; Mehmet Umutlu, Destek Hizmetleri Daire Başkanı; Murat Çelik, TBMM Koruma Daire Başkanı; Fatih Yalçın, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı; Güven Çopur, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanı; Mustafa Akdam, Belge Yönetimi ve Koordinasyon Daire Başkanı olarak atanmış durumda.

YERLİKAYA’DAN TEŞEKKÜR VE HAYIRLI OLSUN

Bugüne kadar görev yapan daire başkanlarına hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Yerlikaya, “Yeni görevlerine atanan ve görev yeri değişen mesai arkadaşlarıma hayırlı olsun diyor, başarılar diliyorum. Ülkemizin huzuru, milletimizin güvenliği için Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.” şeklinde ifadede bulundu.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde, il emniyet müdürlüklerine de atama süreçleri yaşandı. Bu kapsamda, 37 ilin emniyet müdürü değişikliği gerçekleştirilmiş oldu.