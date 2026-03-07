Kritik Derbi Beşiktaş ve Galatasaray’ı Buluşturuyor

ŞAMPİYONLUK YARIŞI EZELİ REKABETE SAHNE OLUYOR

Bugün, futbolseverler için önemli bir gün. Beşiktaş, son 3 maçını kazanarak form tutan takımlardan biri olarak Galatasaray ile karşılaşacak. İki takım, Tüpraş Stadı’nda saat 20:00’de buluşacak. Maçın hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Siyah beyazlılar, bu sezonki galibiyet serisi ile birlikte derbi zaferi elde ederek liderle olan puan farkını 9’a indirmeyi amaçlıyor. Sergen Yalçın’ın ekibinde, Emirhan Topçu ve Toure dışında eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.

GALATASARAY’IN DERBİ HEDEFİ

Galatasaray, bu sezonki ilk derbi zaferine ulaşmak için sahaya çıkacak. Takım, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçı öncesinde önemli bir galibiyet almak istiyor. Bu derbi, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş’ın muhtemel 11’inde; Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asslani, Cerny, Orkun, Olatian ve Oh yer alıyor. Galatasaray’ın olası kadrosunda ise Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen bulunuyor. Bu kadrolar, maçın heyecanını artıran unsurlar arasında yer alıyor.