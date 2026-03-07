Kritik Derbi Beşiktaş ve Galatasaray’ı Buluşturuyor

kritik-derbi-besiktas-ve-galatasaray-i-bulusturuyor

ŞAMPİYONLUK YARIŞI EZELİ REKABETE SAHNE OLUYOR

Bugün, futbolseverler için önemli bir gün. Beşiktaş, son 3 maçını kazanarak form tutan takımlardan biri olarak Galatasaray ile karşılaşacak. İki takım, Tüpraş Stadı’nda saat 20:00’de buluşacak. Maçın hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek. Siyah beyazlılar, bu sezonki galibiyet serisi ile birlikte derbi zaferi elde ederek liderle olan puan farkını 9’a indirmeyi amaçlıyor. Sergen Yalçın’ın ekibinde, Emirhan Topçu ve Toure dışında eksik oyuncu bulunmadığı belirtildi.

GALATASARAY’IN DERBİ HEDEFİ

Galatasaray, bu sezonki ilk derbi zaferine ulaşmak için sahaya çıkacak. Takım, Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool maçı öncesinde önemli bir galibiyet almak istiyor. Bu derbi, her iki takım için de büyük bir önem taşıyor.

MUHTEMEL 11’LER

Beşiktaş’ın muhtemel 11’inde; Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asslani, Cerny, Orkun, Olatian ve Oh yer alıyor. Galatasaray’ın olası kadrosunda ise Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen bulunuyor. Bu kadrolar, maçın heyecanını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Real Madrid Deplasmanda Celta Vigo’yu Yendi

Real Madrid'de forma giyen Arda Güler, son maçında ilk 11'de başladıktan sonra oyundan alınmasına tepki gösterdi. Teknik direktör, değişiklik hakkında açıklama yaptı.
Gündem

Orta Doğu’da Jeopolitik Tansiyon ve Doların Yükselişi

Dolar endeksi, ABD ve İsrail’in İran’a saldırmalarıyla yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşması sonucu hızlı bir artış gösterdi. Temmuz 2025'ten beri en yüksek haftalık değerlere ulaştı.
Gündem

Pezeşkiyan Komşu Ülkelerden Özür Diledi

İran Savaşı, ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başladı ve 7. gününde 1.332 ölü kaydedildi. İran Cumhurbaşkanı, komşu ülkelerle barış vurgusu yaptı ve özür diledi.
Gündem

Türkiye Savaş Tedbirlerini Güçlendiriyor Yeni Atama Kararları Açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarıyla bakanlıklara Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atadı, Orta Doğu'daki savaşın etkilerini sergiledi.
Gündem

Beyaz Saray’dan İran’a Büyük Bombardıman Hamlesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik operasyonların önemli bir evreye girdiğini ve bu geceki bombardımanın füze altyapısını hedef alacak en büyük saldırı olacağını belirtti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.