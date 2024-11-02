Kritik Derbi İçin Maksimum Strateji

JOSE MOURINHO VE ŞENOL GÜNEŞ’İN PLANLARI

Jose Mourinho ile Şenol Güneş, yarın oynanacak derbi için tüm stratejilerini üç puan üzerine kurmuş durumda. İki deneyimli teknik direktör, mağlubiyetin mental çöküş, zaferin ise öz güven sağlama anlamına geleceği bu kritik maça cesur bir futbol anlayışıyla hazırlık yapıyor. Trabzon’da gerçekleşecek olan bu önemli derbi, iki takım için de büyük bir anlam taşıyor. Trabzonspor, Fenerbahçe’yi ağırlayacağı bu karşılaşmada galibiyetle ligdeki kötü başlangıcını telafi etmeyi, Fenerbahçe ise lider Galatasaray’ın 8 puan gerisinde olduğu için bu maçı kazanarak puan farkını kapatmayı hedefliyor.

DERBİNİN GEÇMİŞİ VE DOSTLUK MESAJLARI

Trabzon’da geçen sezon yaşanan olaylardan sonra, her iki kulübün yöneticileri bir daha böyle olayların yaşanmaması için gerekli adımları attı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u derbi sırasında birlikte yemek yemeye davet ederek dostluk mesajı vermiştir. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da, “Yaşananlar geçmişte kaldı. Bunu kan davasına dönüştürmenin anlamı yok” ifadesiyle derbi öncesi dostluk vurgusu yapıyor. Gerilimsiz bir derbi geçmesi ve bunun milat olması, her iki tarafın da ortak dileği.

TAKIMDAKİ SAKATLIKLAR VE STRATEJİLER

Trabzonspor’da da, Fenerbahçe’de olduğu gibi savunma hattında belirsizlik yaşanıyor. Bordo-mavililer, Serdar Saatçı’nın sakatlanmasından dolayı sıkıntı yaşarken, Denswil’in formsuzluğu da teknik direktör Şenol Güneş’i düşündürüyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ise, geçmiş maçlarda yaptığı rotasyonları bir kenara bırakıp derbide daha stabil bir kadro ile çıkmaya karar verdi. Cezası biten Fred, orta sahada Amrabat ile birlikte görev alacak, Tadic sağ kanatta, Szymanski ise 10 numara pozisyonunda yer alacak.

OYUNCULARIN HEDEFİ VE BASKILAR

Yarın ilk 11’de yer alması beklenen Nwakaeme, Fenerbahçe ağlarını havalandırarak bordo-mavili formayla gol sevinci yaşamak istiyor. Daha önceki sakatlık sürelerinin ardından sahalara dönüş yapan 35 yaşındaki futbolcu, bu sezon 9 maçta yalnızca 1 asist yapmıştır. Diğer yandan, Fenerbahçe için Mourinho’ya kötü bir haber geldi; UEFA, Manchester United maçı sonrası Mourinho’ya 1 maç ceza verdi. Bu durum, Sarı-lacivertlilerin AZ Alkmaar ile 7 Kasım’da oynayacağı Avrupa Ligi maçında teknik direktörsüz kalmasına neden olacak.

ANTRAMANDAKİ HAZIRLIKLAR

Şenol Güneş, derbi planları arasında uzaktan atılacak şutlarla rakibe sıkıntı yaratmayı da içeriyor. Tecrübeli teknik adam, dünkü antrenmanda oyuncularından uygun anlarda kaleyi yoklamalarını istedi. Ayrıca, Fenerbahçe teknik direktörü Mourinho idmanda yaşadığı sakatlıklara rağmen pazar gününe hazır olduğunu sosyal medya üzerinden duyurdu.

TRABZONSPOR’DAKİ YENİ GELİŞMELER

Trabzonspor, yaşanan sakatlıklar nedeniyle kulüp doktorları Halil Polat ve Oğuzhan Gökçay ile yollarını ayırmış ve sağlık heyetine spor hekimliği uzmanı Ufuk Değirmenci’yi dahil etmiştir. Fenerbahçe’nin hazırlıkları ise devam ediyor; yarın sabah antrenmanıyla hazırlıklarını tamamlayıp Trabzon’a hareket edecekler. Ayrıca, Fenerbahçe’deki olağan yüksek divan kurulu toplantısı bugün gerçekleşecek.

KORAY ŞENER’İN İSMİ YAŞATILIYOR

2018 yılında Galatasaray ile oynanan bir maçta kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Fenerbahçeli taraftar Koray Şener’in isminin yaşatılacağı kütüphane, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde açıldı. Açılışa Koray Şener’in ailesi yanı sıra, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü ve 1907 ÜNİFEB üyeleri katıldı.