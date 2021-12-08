Kritik görüşme gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Almanya ile Kuzey Akım 2 konusunda yakın iletişimde olduklarının altını çizen Sullivan, “Putin, Kuzey Akım 2’den gaz akmasını istiyorsa, Ukrayna’ya işgal ederek bunu riske atmaz” uyarısında bulundu.

Bir gazetecinin, Rusya’nın Ukrayna’yı ve Çin’in Tayvan’ı aynı anda işgal etmesi durumunda ABD’nin buna karşılık verecek durumda olup olmadığını sorması üzerine, “Ukrayna işgalinde caydırıcı olmak için çalışıyoruz. Tayvan ise asla gerçekleşmeyecek bir senaryo” yanıtını verdi.