Kritik görüşme sonrası ilk açıklama

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyareti sonrası açıklama geldi.

Binali Yıldırım ziyaretin ardından şunları söyledi:

Yeni sistemin ilk bütçesinin son günü. Bugün yapacağımız görüşmelerle inşalllah 2019 yılı bütçesini mecliste onaylamış olacağız. Görüşmelerini tamamlamış olacağız. Ve böylece 2019’a girmeye hazır olacağız.

Bu ziyaretimi merak ediyorsunuz. Bu ziyaretin illa bir sebebi olması gerekmiyor. Biliyorsunuz TBMM Başkanı seçildiğimizde Sayın Genel Başkan bizi ziyaret etmişti. Biz de ona mukabil bu ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle de Meclis çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Mesele bundan ibaret.