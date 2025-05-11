Kritik Görüşmeler Devam Ediyor

ATEŞKES ANLAŞMASI İÇİN KRİTİK GÜNLER

BBC’ye konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, Gazze’de bir ateşkes anlaşmasına ulaşılması açısından önümüzdeki saatlerin kritik önem taşıdığını belirtiyor. Yetkili, şu anda Katar’ın başkenti Doha’da Hamas temsilcileri ile ABD yönetiminden bir yetkili arasında doğrudan müzakerelerin gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

MÜZAKERELER İNSANİ YARDIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Yetkiliye göre, görüşmeler birkaç gündür devam ediyor ve ateşkesin sağlanması ile insani yardım girişinin kolaylaştırılmasına odaklanıyor. Müzakereler hakkında bilgi sahibi olan bir diğer üst düzey Filistinli yetkili, Hamas ile ABD’li yetkili arasında Cumartesi ve Pazar günlerinde iki görüşme yapıldığını doğruladı. Bu görüşmelerde Gazze’de tutulan İsrailli rehineler, ateşkes ve insani yardıma erişim için olası mekanizmalar üzerinde durulduğu bildiriliyor. İsrail ise son gelişmeler hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.

NETANYAHU’NUN TUTUMU VE REGİYONDAKİ TAHLİLLER

Hamas geçmişte, yalnızca savaşın sona ermesini içeren bir anlaşmayı kabul edeceğini söylemişti. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu durumu tekrar defalarca reddetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın 13-16 Mayıs tarihleri arasında Körfez ülkelerini ziyaret için Ortadoğu’ya gideceği belirtildi. İsrail, Trump’ın ziyaretinin sona ermesi ile bir anlaşmaya varılamaması durumunda Hamas’a yönelik askeri saldırısını genişleteceğini duyurdu.

Hamas ve ABD arasındaki görüşmeler, Trump yönetiminin Netanyahu’nun tutumundan duyduğu hayal kırıklığının arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Netanyahu, ülkesinde de baskı altında ve birçok kişi onun siyasi hedefler doğrultusunda savaşı uzatma çabası içinde olduğunu savunuyor.

İNSANİ DURUMUN KRİTİK GÖRÜNTÜSÜ

İsrailli yetkililer, genişletilmiş saldırı planlarının tüm bölgeyi süresiz olarak ele geçirmeyi, Filistinlileri zorla güneye göç ettirmeyi ve Birleşmiş Milletler ile insani yardım ortaklarının protestolarına rağmen yardım dağıtımını özel şirketlere devretmeyi içerdiğini aktarıyorlar. İsrail, son 70 gündür Gazze’ye tüm gıda, ilaç ve diğer insani yardım malzemelerinin girişini engelliyor. Hamas’a bağlı sağlık bakanlığına göre, son operasyonlarda 2.720 Filistinli yaşamını yitirdi. BM’ye göre, yılın başından bu yana çocuklar arasında yaklaşık 10.000 akut yetersiz beslenme vakası kaydedildi. Gazze’de gıda fiyatları da yüzde 1400’e varan oranlarda artış gösterdi.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’in güneyine düzenlediği saldırıda yaklaşık 1.200 kişi öldü, 251 kişi de rehin alındı. Halen yaklaşık 59 kişinin rehin tutulduğu, bunlardan 24 kadarının hayatta olduğu tahmin ediliyor. İsrail’in 2,1 milyon nüfuslu Gazze Şeridi’ne yönelik yaptığı saldırılarda ise 52 bin 829 kişi hayatını kaybetti, yüz binlerce insan sürekli göç etmek zorunda kaldı.