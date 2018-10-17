Kritik görüşmenin ardından açıklama

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç’e dair açıklamalarda bulundu.

İşte Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamarından satırbaşları,

Pompeo ile Kaşıkçı ve Münbiç konularını konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişi yaptık. Pompeo, başkan Trump’ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Suudi tarafı ile görüşmelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattı. Savcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor. Başkonsolosun rezidansında soruşturma yapılamadı. Ailesinin olduğu iddia edildi. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Bugün konsolosun konutunda arama yapılacak. Başkonsolos ülkesine gidebilir, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Suud yetkililer karar verir buna. Başkonsolosun bazı davranışları dalga geçer gibi oldu ve tepki topladı. Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak. Gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardıktan sonra bir bilgi verebiliriz.