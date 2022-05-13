Kritik kararlar TBMM’de kabul edildi

Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddete yönelik cezaların artırılmasına dair teklif TBMM’de kabul edildi.

Bu suçları işleyenler tutuklu yargılanacak. Mahkemede gösterdikleri iyi hal veya giyimleri ceza indirimi olarak değerlendirilemeyecek. Kadına ve sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu’nda, Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifi, görüşülerek kabul edildi. Buna göre; kadına ve sağlık çalışanlarına karşı kasten yaralama suçunun, beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi ya da canavarca hisle işlenmesi halleri, katalog suç sayılacak.

Kadına karşı şiddetle daha etkin mücadele edilebilmesi ve caydırıcılığın sağlanabilmesi amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama, tehdit, işkence ve eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezası artırılacak. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi hali bu suçun nitelikli halleri arasına alınacak. Kasten öldürme suçunda ceza müebbet iken bu suçun kadına karşı işlenmesi halinde verilecek ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse çıkarılacak.

İYİ HAL İNDİRİMİ KALKACAK

Kadına yönelik şiddetde iyi hal indirimi kaldırılacak. Bu kapsamda, TCK’daki takdiri indirim nedenleri sınırlandırılacak. Failin pişmanlık içermeyen davranışları, takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Failin salt indirim almaya yönelik kılık ve kıyafetine özen göstermesi, takım elbise giymesi, kravat takması gibi duruşmadaki şekli tutum ve davranışları, takdiri indirim nedeni olarak dikkate alınmayacak. Takdiri indirim uygulanması halinde ise gerekçeleri kararda mutlaka gösterilecek.

KASTEN YARALAMAYA 6 AY HAPİS CEZASI

Basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek kasten yaralama suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın alt sınırı, 4 aydan 6 ay hapse yükseltilecek. İşkence suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 3 yıl olan alt sınırı 5 yıl hapse çıkarılacak. Eziyet suçunun kadına karşı işlenmesi halinde cezanın 2 yıl olan alt sınırı, 2 yıl 6 ay hapse yükseltilecek. Hayata, vücut veya cinsel dokunulmazlığa yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle işlenen tehdit suçunun mağdurunun kadın olması halinde cezanın 6 ay olan alt sınırı 9 ay hapse çıkarılacak.

ISRARLI TAKİBE 6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Israrlı takip olarak nitelendirilen fiiller, müstakil bir suç haline getirilecek. Israrlı bir şekilde fiziken takip etmek ya da haberleşme ve iletişim araçlarını, bilişim sistemlerini veya üçüncü kişileri kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle bir kimse üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ya da kendisinin veya yakınlarından birinin güvenliğinden endişe duymasına neden olan faile 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Israrlı takip suçunun çocuğa ya da ayrılık kararı verilen veya boşandığı eşe karşı işlenmesi, mağdurun okulunu, iş yerini, konutunu değiştirmesine ya da okulunu veya işini bırakmasına neden olması, hakkında uzaklaştırma ya da konuta, okula veya iş yerine yaklaşmama tedbirine karar verilen fail tarafından işlenmesi halinde faile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Bu suçun soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olacak.

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarında verilecek ceza 6’da 1’i oranına kadar artırılacak.

KOCA’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu’nda kabul edilmesi nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir teşekkür mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 14 Mart Tıp Bayramı’nda başlattığı sürecin tamamlandığını belirten Koca, teklifin yasalaşması nedeniyle milletvekillerini teşekkür etti.