Haberler

Kritik Maç beIN Sports 1’de!

MAÇ YAYIN DETAYLARI NETLEŞİYOR

Merakla beklenen bu önemli maç için yayın bilgileri de gün yüzüne çıkıyor. Taraftarların sıkça sorduğu, “Mücadele hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme imkanı var mı?” sorularının yanıtları metnimizin içerisinde yer alıyor. Trendyol Süper Lig’de Eyüpspor ile Alanyaspor arasında gerçekleşecek olan karşılaşma, beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Eyüpspor ile Alanyaspor’un arasındaki bu kritik müsabaka, 25 Ağustos Pazartesi günü oynanacak ve mücadele saat 19.00’da başlayacak.

MÜSABAKA İSTANBUL’DA GERÇEKLEŞECEK

Eyüpspor ile Alanyaspor’un karşı karşıya geleceği bu önemli karşılaşma daha henüz başlamadı. İki takım arasındaki Süper Lig mücadelesi, İstanbul’daki Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda gerçekleştirilecek.

ÖNEMLİ

Haberler

Eyüpspor, Corendon Alanyaspor’u Ağırlıyor

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Eyüpspor, Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın sonucu merakla bekleniyor.
Haberler

Çorum’da FETÖ Yalanıyla 15 Milyon TL

Çorum'da telefon dolandırıcılığı yapan 6 şüpheli, 15 milyon lira vurarak yakalandı. Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtıp vatandaşları kandırmışlardı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.