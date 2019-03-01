Kritik maç öncesi Beşiktaş’ta büyük şok

Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçtan 1 puanla dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle Gökhan Gönül’ü kadroya dahil etmedi.

Beşiktaş’a Kagawa ve Gökhan Gönül’den kötü haber geldi. Şenol Güneş, sakatlıkları devam eden iki ismi kadroya dahil etmedi.

Siyah beyazlılarda Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.

Beşiktaş’ın 21 kişilik Kayserispor maç kadrosu şöyle:

Loris Karius

Utku Yuvakuran

Ersin Destanoğlu

Caner Erkin

Rıdvan Yılmaz

Adriano Correia

Domagoj Vida

Nicolas Mirin

Enzo Roco

Gary Medel

Atiba Hutchinson

Adem Ljajic

Muhayer Oktay

Dorukhan Toköz

Oğuzhan Özyakup

Ricardo Quaresma

Jeremain Lens

Cyle Larin

Mustafa Pektemek

Güven Yalçın

Burak Yılmaz

HÜRRİYET