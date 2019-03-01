Kritik maç öncesi Beşiktaş’ta büyük şok

Fenerbahçe ile karşı karşıya geldiği maçtan 1 puanla dönen Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, sakatlıkları nedeniyle Gökhan Gönül’ü kadroya dahil etmedi.
Beşiktaş’a Kagawa ve Gökhan Gönül’den kötü haber geldi. Şenol Güneş, sakatlıkları devam eden iki ismi kadroya dahil etmedi.
Siyah beyazlılarda Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İ.M. Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı.
Beşiktaş’ın 21 kişilik Kayserispor maç kadrosu şöyle:
Loris Karius
Utku Yuvakuran
Ersin Destanoğlu
Caner Erkin
Rıdvan Yılmaz
Adriano Correia
Domagoj Vida
Nicolas Mirin
Enzo Roco
Gary Medel
Atiba Hutchinson
Adem Ljajic
Muhayer Oktay
Dorukhan Toköz
Oğuzhan Özyakup
Ricardo Quaresma
Jeremain Lens
Cyle Larin
Mustafa Pektemek
Güven Yalçın
Burak Yılmaz
HÜRRİYET