Kritik Maçlarla Futbolseverler Bugün Buluşuyor

FUTBOL TUTKUSU BUGÜN SAHNEDE

Bugün, Süper Lig’dan 1. Lig’e, Serie A’dan La Liga’ya kadar birçok önemli karşılaşma futbolseverlerle buluşuyor. Özellikle Türkiye’de gerçekleşecek Eyüpspor – Başakşehir ve Kocaelispor – Sakaryaspor maçları büyük bir ilgi çekiyor. Futbolseverler, “Bugün maç var mı?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, bugün hangi maçlar var? İşte 31 Mart 2025 Pazartesi günü oynanacak güncel maç takvimi, saatleri ve yayıncı kanalları.

MAÇ PROGRAMI VE YAYINCI KANALLAR

Trendyol Süper Lig’de saat 20:00’de Eyüpspor ile Başakşehir FK karşı karşıya geliyor. Bu maç beIN Sports 1 kanalından yayınlanacak. Trendyol 1. Lig’de ise 17:00’de Esenler Erokspor ile Ankaragücü mücadelesi, TRT Spor ve beIN Sports 2’den izlenebilecek. Ardından 20:00’de Kocaelispor – Sakaryaspor karşılaşması yine TRT Spor ve beIN Sports 2’den yayınlanacak.

YABANCI LİGLERDE DE HEYECAN DEVAM EDİYOR

İtalya Serie A’da saat 19:30’da Hellas Verona ile Parma, S Sport 2 ve S Sport Plus kanallarında ekranlara gelecek. Ardından 21:45’te Lazio – Torino maçı da yine S Sport 2 ve S Sport Plus üzerinden yayınlanacak. İspanya La Liga’da ise 22:00’de Celta Vigo – Las Palmas karşılaşması S Sport ve S Sport Plus’tan izlenebilecek.

Fransa Ligue 2’de saat 21:45’de Paris FC – Caen mücadelesinin muhtemel yayıncı kanalı S Sport ya da beIN Sports France olarak belirtildi. Rusya Premier Lig’de 18:30’da Akron ile Rostov arasında bir mücadele bulunuyor, bu karşılaşmanın yayın bilgisi değişebilir. Son olarak, Hollanda Eerste Divisie’de 21:00’de Jong Ajax – Volendam karşılaşmasının da yayın bilgisi henüz netleşmedi.