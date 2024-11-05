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Kritik Seçim Günü! Sokaklarda Güvenlik Önlemleri..

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SEÇİM GÜNÜNDE CİDDİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD’de 60. kez gerçekleştirilen başkanlık seçimlerinin kritik günü geldi. 47. başkanın belirlenmesi için yapılan bu seçimde, güvenlik açısından endişe verici bir uyarı yapıldı. Başkan Yardımcısı Harris’in konutu da dahil olmak üzere önemli yapıların etrafında güvenlik önlemleri almak amacıyla çitler kurulmuş durumda.

KAMPANYA OFİSLERİNE YÖNELİK TEHDİTLER ARTIYOR

Washington’daki iş yerleri pencerelerini kapatmaya başlamışken, seçim sonuçlarını merakla bekleyen kampanya ofislerine yönelik bombalı saldırı tehditleri artış gösteriyor. Oy verme merkezlerinde ise kavgalara neden olan olaylar yaşandı ve seçim görevlileri olası silahlı saldırılara karşı hazırlıklı olmaya çalışıyor.

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