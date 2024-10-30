Kritik Tavsiye İçin Global Marketing Summit

DÜNYA PAZARLAMA GURULARI İSTANBUL’DA TOPLANIYOR

Dünyanın prestijli pazarlama uzmanları ve iş dünyasının etkili liderleri, Global Marketing Summit 2024 etkinliği için İstanbul’da buluştu.

PAZARLAMA STRATEJİLERİNDE YENİ DÖNEM

Etkinlik boyunca, katılımcılar pazarlama alanındaki son trendler, stratejiler ve yenilikler üzerinde tartışmalar yapıyor. Global Marketing Summit 2024, sektördeki gelişmeleri takip etmek isteyen profesyoneller için önemli bir fırsat sunuyor.

EŞSİZ FIRSATLAR VE NETWORK OLUŞTURMA

Katılımcılar, etkinlik sayesinde pazarlama dünyasında tanınan isimlerle bir araya gelerek, profesyonel ağlarını genişletme şansı buluyor. Bu tür etkinlikler, sektördeki iş birlikleri ve ortak projeler için gereken bir konu oluyor.

GÜNCEL PAZARLAMADA YENİ YÖNTEMLER

Etkinlikte, pazarlamacılara yönelik çeşitli seminerler ve atölye çalışmaları düzenleniyor. Bu çalışmalar, yenilikçi pazarlama yöntemlerinin uygulanmasını sağlaması açısından önemli bir rol oynuyor.