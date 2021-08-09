Kritik toplantı sonrası açıklama geldi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar geldi.

Çelik, “28 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında 263 adet yangın meydan geldi. Şimdiye kadar bu yangınların 256’sı kontrol altına alındı. 4 tanesine müdahale sürüyor.” dedi.

İşte Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

Toplantının gündeminde orman yangınları vardı. Güçlü bir şekilde olayın ele alınması gerçekleşmiş oldu.

28 Temmuz-7 Ağustos tarihleri arasında 263 adet yangın meydan geldi. Şimdiye kadar bu yangınların 256’sı kontrol altına alındı. 4 tanesine müdahale sürüyor.

Muğla Valiliği emrine 17,5 milyon lira gönderildi. Muğla’da Türk Kızılayı’nın AFAD’ın vatandaşlarımıza uzanan çalışmalarını göndük.. Adana’da Osmaniye’de gittiğim yerlerde bu fedakarlığı gördüm.

Şimdi bu yangınlara kapasitesi açısından geçmişte 40 dakika olan süre şu anda 12 dakikaya inmiş durumda. Bunları daha da geliştireceğiz. Son dönemde çok sayıda yangının ortaya çıkması zorlayıcı bir tablonun görülmesine neden oldu.

Yeşillendirme çalışmaları çokça soruluyor. Burada da aynı kararlılıkta her vatandaşımız için 3 fidan dikerek, 252 milyon fidan dikerek gerçekleştireceğiz.