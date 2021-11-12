Kritik zirve İstanbul’da yapılacak

Türk dünyasının liderlerini buluşturacak olan Türk Konseyi 8’inci Zirvesi bugün İstanbul’da gerçekleştirecek.

Zirvede Türk Konseyi’nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilecek. Zirve ayrıca Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirilecek

Türk dünyasının liderleri, İstanbul’da bir araya gelecek. Küresel diplomaside dengeleri değiştirecek önemli kararlar masada olacak.

Türk Konseyi Devlet Başkanları 8’inci Zirvesi öncesi bakanlar toplantısı yapıldı.

Konseyin adı değişiyor

Zirvede Türk Konseyi’nin adı Türk Devletleri Teşkilatı olarak değiştirilecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, isim değişikliğinin neler getireceğini anlattı.

“Türk dünyası 2040 vizyonunu kabul edeceğiz. Nasıl ki köklerimiz ortaksa geleceğe dönük vizyonumuzun da ortak olması gerekiyor.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık edecek

8. kez gerçekleştirilecek zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.