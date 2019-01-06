Kritik ziyaret! ABD heyeti haritayla geliyor

Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey’nin salı günü Türkiye’de olması bekleniyor.

ABD basınına konuşan bazı Amerikalı yetkililer, Türkiye’nin talepleri ve Washington’ın bu konudaki tutumuyla ilgili bilgi verdi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesine göre ABD’li kaynaklar, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı savaşta ana sorumluluğu almak için ABD’den hava saldırıları, lojistik ve ulaşım konularında önemli bir askeri destek talebinde bulunduğunu söyledi. WSJ, ABD’li yetkililerin Türkiye’nin taleplerinin tamamıyla karşılanması durumunda ABD’nin Suriye’deki askeri varlığını çekmesi yerine, bölgedeki askeri varlığını güçlendirmesi gerekeceği görüşünde olduğunu yazdı. Türkiye’nin özellikle DEAŞ’a karşı hava desteği talebinin karşılanmasının zor bir talep olduğu belirtiliyor. Habere göre, Türkiye’nin talepleri Aralık ayının sonunda ABD Genelkurmay Başkanı’na iletildi.

‘SALI GÜNÜ BELİRLENİR’

WSJ, Türkiye’nin DEAŞ’a karşı savaşta ana sorumluluğu almasına ilişkin detayların ABD’li yetkililerin salı günü Ankara’daki görüşmesinde belirlenmesinin beklendiğini yazdı. ABD’li bir yetkili, Amerikalı askerlerin Suriye’den çekilmesine yönelik sabit bir takvim belirlenmediğini, ancak Trump’ın haftalar içinde bölgeden çekilebileceğine dair ekibinden güvence aldığını söyledi. ABD’nin DEAŞ’a karşı savaşta ana sorumluluğu Türkiye’ye vermesine yönelik stratejide herhangi bir değişiklik yaşanmadığı, Bolton’un Amerikalı üst düzey yetkililere gönderdiği gizli bir belgede DEAŞ’a karşı mücalede Türkiye’nin rolünün altını çizdiği belirtildi. Bolton o belgede, ABD’nin Suriye’deki ‘DEAŞ’ı yenmek’, İran’ın Suriye’den çıkmasını sağlamak ve iç savaşa diplomatik çözüm bulmak gibi hedeflerinin değişmediği ifade edildi.

‘ASİTE YAZILMIŞ SYKES-PICOT’

ABD’li bir yetkili, Jeffrey’nin ‘Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde terör örgütü YPG’nin elinde bulundurduğu alanlara girmeden’ DEAŞ ile mücadele etmesi konusunda bir ‘formül’ arayışında olduğunu söyledi. Buna göre Jeffrey ve ABD Dışişleri Bakanlığı ekibi, Türkiye’nin YPG’ye saldırısını engellemek ve bölgedeki güç paylaşımını müzakere etmek üzere renkli bir harita hazırladı. Eski bir ABD yetkilisi söz konusu haritayı, Birinci Dünya Savaşı sonrasında Fransa ve İngiltere’nin Ortadoğu için hazırladığı haritaya benzeterek “Asite yazılmış Sykes-Picot” diye tanımladı. Jeffrey’nin, terör örgütü YPG’nin sorumlularından Mazlum Abdi’den, Trump yönetimi bir strateji geliştirmeye çalışırken Esad ile herhangi bir anlaşma yapmama konusunda talepte bulunduğu belirtiliyor. Haberde WSJ, ‘Türk güçlerinin Suriye’ye girmesi halinde iki cephenin birbirinden ayrı tutulmasının zor olacağı’ ifadesini kullandı.

BİLGİ NOTU

Birinci Dünya Savaşı esnasında İngiliz diplomat Mark Sykes ve Fransız diplomat François Georges-Picot’un imzaladığı Sykes-Picot Anlaşması, Ortadoğu’nun paylaşımını içeren gizli bir anlaşma. Rusya’nın onayı dahilinde 9-16 Mayıs 1916 tarihleri arasında yapılan anlaşma, bölgedeki farklılıkları ihmal ederek güç paylaşımı yapması nedeniyle Ortadoğu’daki krizlerin nedeni olarak gösteriliyor.