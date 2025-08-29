Kronik Ağrı İçin Farkındalık Tırmanışı

ETKİNLİK DETAYLARI

Türk Nöroloji Derneği ve Türk Algoloji Derneği, 28-30 Ağustos tarihleri arasında Kaçkar Dağları’nda ‘Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı’ etkinliği düzenliyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle gerçekleştirilen bu etkinlik, kronik ağrı tedavisi hakkında toplumsal farkındalık yaratmayı hedefliyor. Bu organizasyonda, kronik ağrı çeken bireylerin karşılaştığı zorluklara vurgu yapılıyor.

KRONİK AĞRININ ETKİLERİ

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, kronik ağrının yalnızca bireylerin yaşam kalitesini değil, aynı zamanda toplumsal yapıyı da olumsuz etkileyen önemli bir sağlık sorunu olduğunu belirtiyor. Terzi, bu konuda bilimsel veriler ve modern tedavi yöntemleri kullanarak farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ediyor.

DAYANIŞMA VE MÜCADELE

Prof. Dr. Murat Terzi, “Bilimsel bilgi ve çağdaş tedavi yöntemleri ışığında, hastalara daha etkin tedavi seçenekleri sunmayı ve kamuoyunu bilgilendirmeyi görev ediniyoruz. Kaçkar Dağları’nda gerçekleştirilen bu tırmanışla vermek istediğimiz mesaj, ağrı ile mücadelede yalnız olunmadığıdır. Bu tırmanış, kronik ağrı yaşayan bireylerin karşılaştığı zorluklara dikkat çekmiş, mücadelenin azim ve dayanışma ile aşılabileceğini göstermiştir. 30 Ağustos Zafer Bayramı, bizim için tarihi bir anlam taşırken, dayanışma ve kararlılığın da sembolüdür. Kaçkar’ın zirvesine yapılan yolculuk hem fiziksel hem de toplumsal bir anlam taşımıştır” diyor.