Kruvaziyer Turizminde 400 Bin Yolcu Geçildi

KRUVAZİYER TURİZMİNDE ÖNEMLİ BİR ARTIK

Kruvaziyer turizminde bu yıl içerisinde 5 ayda 317 gemi ile toplamda 438 bin 536 yolcuya ulaşıldı. 2011 yılından itibaren kaydedilen veriler arasında, ocak-mayıs döneminde 2013 yılından sonra ilk kez 400 bin yolcu sayısının aşıldığı görülüyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, ocak-mayıs döneminde 317 kruvaziyer gemisi limanlara demirledi ve bu gemilerle 438 bin 536 yolcu hareketliliği yaşandı. Gemilerin demirlediği 17 limanda, ocak ayında 32 bin 686, şubat ayında 29 bin 826, martta 39 bin 138, nisanda 104 bin 108, mayısta ise 232 bin 778 yolcu taşındı.

MAYIS AYINDA KAYDA DEĞER YOLCU ARTISASI

Kruvaziyer turizminde 2013 yılından bu yana en yüksek yolcu sayısının taşındığı mayıs ayı oldu. Yıllara göre mayıs ayındaki kruvaziyer yolcu sayıları şöyle sıralandı: “2024’te 195 bin 844, 2023’te 176 bin 840, 2022’de 104 bin 542, 2019’da 23 bin 75, 2018’de 21 bin 687, 2017’de 47 bin 683, 2016’da 93 bin 320, 2015’te 210 bin 209, 2014’te 178 bin 811, 2013’te 260 bin 910, 2012’de 233 bin 255, 2011’de 259 bin 169.”

KRUVAZİYER GEMİLERİ EN FAZLA KUŞADISI’NA DEMİRLEDİ

Ocak-mayıs dönemi boyunca limanlara gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayıları ise aşağıdaki gibidir: “Alanya’ya 4 kruvaziyerle 3 bin 51 yolcu, Amasra’ya 12 kruvaziyerle 10 bin 767 yolcu, Antalya’ya 5 kruvaziyerle 7 bin 77 yolcu, Bodrum’a 14 kruvaziyerle 15 bin 900, Bozcaada’ya 4 kruvaziyerle 2 bin 36, Çanakkale’ye 10 kruvaziyerle 6 bin 351 yolcu, Çeşme’ye 15 kruvaziyerle 5 bin 895 yolcu, Dikili’ye 5 kruvaziyerle 1888, Fethiye’ye 1 kruvaziyerle 81, Göcek’e 1 kruvaziyerle 153 yolcu, İstanbul’a 63 kruvaziyerle 137 bin 867 yolcu, İzmir’e 21 kruvaziyerle 38 bin 304 yolcu, Kaş’a 1 kruvaziyerle 81, Kuşadası’na 139 kruvaziyerle 187 bin 364 yolcu, Marmaris’e 5 kruvaziyerle 5 bin 613, Samsun’a 9 kruvaziyerle 8 bin 568 yolcu, Trabzon’a 8 kruvaziyerle 7 bin 539 yolcu.”

400 BİN YOLCU SAYISI KAYDEDİLDİ

Kruvaziyer turizmi verileri kapsamında 2011 yılından itibaren kayıtlara geçen dönemlerde, 2013’ten sonra ilk defa 400 bin yolcu sayısı aşıldı. Kruvaziyer turizminde yıllara göre ocak-mayıs dönemi yolcu sayıları ise şu şekildedir: “2024’te 330 bin 958, 2023’te 299 bin 518, 2022’de 139 bin 910 yolcu, 2020’de 1824 yolcu, 2019’da 42 bin 119 yolcu, 2018’de 41 bin 981 yolcu, 2017’de 90 bin 468 yolcu, 2016’da 175 bin 349 yolcu, 2015’te 390 bin 506 yolcu, 2014’te 318 bin 998 yolcu, 2013’te 482 bin 251 yolcu, 2012’de 354 bin 461 yolcu, 2011’de 458 bin 517 yolcu.”