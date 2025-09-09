Kruvaziyer Turizminde AĞUSTOS’ta Rekor Kırıldı

KRUVAZİYER YOLCU SAYISI YÜZDE 16,8 ARTTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 olduğunu ve ağustos aylarında en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldığını belirtti. Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 2025 yılı ağustos ayı kruvaziyer verilerini aktardı.

AĞUSTOS AYINDA 203 GEMİ LİMANLARA UĞRADI

Uraloğlu, kruvaziyer turizminde ağustosta yılın zirvesinin yaşandığını ifade ederek limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203’e ulaştığını bildirdi. Yılın en fazla seferinin, 203 gemiyle ağustosta gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Ağustosta limanlara gelen kruvaziyer yolcu sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artışla 357 bin 646 oldu ve ağustos ayları içinde en yüksek sayıya ulaşarak rekor kırıldı.” değerlendirmesinde bulundu.

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİ ÜZERİNDEKİ ARTIŞLAR

Ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 878 olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Uraloğlu, söz konusu dönemde kruvaziyer yolcu sayısının da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398’e ulaştığını vurguladı.

KUŞADASI LİMANI ÖNE ÇIKTI

Uraloğlu, ağustosta Kuşadası Limanı’na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı’na 22 kruvaziyer gemiyle 27 bin 575 yolcu geldiğini belirtti. Diğer limanlara da 56 gemi ile 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun geldiğini aktardı.

PERFORMANS VERİLERİ

Ocak-ağustos döneminde bazı limanlara gelen yolcu ve kruvaziyer sayılarına da değinen Uraloğlu, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası Limanı’nın 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer gemisinin uğrak yaptığı liman olduğunu kaydetti. Kuşadası Limanı’nı sırasıyla 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemiyle Bodrum Limanı’nın takip ettiğini bildirdi. Yolcu sayısında da sıralama değişmedi. Söz konusu dönemde, Kuşadası Limanı 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yapan liman oldu. Kuşadası Limanı’nı, 410 bin 577 yolcu ile İstanbul limanları ve 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile Bodrum Limanı izledi.