Kruvaziyer Turizminde Rekor Ağustos’Ta Kırıldı

AĞUSTOS AYI REKORU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ağustos ayında kruvaziyer turizminde 357 bin 646 yolcusuyla yeni bir rekor kırıldığını açıkladı. Uraloğlu, ocak-ağustos dönemine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında yolcu sayısının yüzde 18,4 artışla 1 milyon 416 bin 398’e ulaştığını ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı Ağustos ayı kruvaziyer verilerini değerlendirerek, bu ayın kruvaziyer turizmi açısından önemli bir zirveye ulaştığını bildirdi. Uraloğlu, “Kruvaziyer turizminde yılın zirvesi ağustos ayında yaşandı. Bu ay limanlarımızı ziyaret eden kruvaziyer gemi sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,3 artışla 203’e ulaştı” dedi.

YILIN EN FAZLA SEFERİ

Bakan Uraloğlu, ağustos ayının aynı zamanda yıl içerisinde en fazla seferin yapıldığı ay olduğunu vurguladı. Dışındaki gemi seferleri ve yolcu sayısındaki artışla, 357 bin 646 yolcunun geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16,8 artış gösterdiğini belirtti. Ayrıca, ocak-ağustos döneminde limanlara gelen kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla toplamda 878 olduğunu kaydetti.

KUŞADASI LİMANI’NDAN BAŞARILI SONUÇLAR

Uraloğlu, ağustos ayında Kuşadası Limanı’na 84 kruvaziyer gemi ile 162 bin 316 yolcu, İstanbul limanlarına 41 kruvaziyer gemi ile 109 bin 453 yolcu, Bodrum Limanı’na ise 22 kruvaziyer gemi ile 27 bin 575 yolcu geldiğini açıkladı. Diğer limanlara ise 56 gemiyle 58 bin 302 kruvaziyer yolcusunun ulaşım sağladığını belirtti. Ayrıca, 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Kuşadası, 400 kruvaziyer gemi ile en fazla kruvaziyer geminin uğradığı liman oldu. Kuşadası Limanı’nı, 168 kruvaziyer gemi ile İstanbul limanları ve 76 kruvaziyer gemisiyle Bodrum takip etti. Yolcu sayısı açısından da Kuşadası 679 bin 246 yolcu ile en fazla kruvaziyer yolcusuna ev sahipliği yapan liman olmayı sürdürdü. İstanbul limanları 410 bin 577 yolcu ve Bodrum Limanı ise 95 bin 122 kruvaziyer yolcu ile sıralamada ikinci ve üçüncü oldu.