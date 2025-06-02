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Krzysztof Piatek, Al Duhail’e Gitti

TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig temsilcisi RAMS Başakşehir’de mücadele eden Krzysztof Piatek, İstanbul ekibiyle yollarını ayırdı. Turuncu-mavili takım, 29 yaşındaki futbolcunun Katar kulüplerinden Al Duhail’e transfer olduğunu duyurdu. Yapılan resmi açıklamada, “Turuncu-lacivertli formamız altında iki sezon boyunca özveriyle oynayan Krzysztof Piatek, Katar Yıldızlar Ligi ekiplerinden Al Duhail kulübüne transfer olmuştur.” ifadeleri yer aldı.

PİATEK’İN PERFORMANSI

RAMS Başakşehir’de geçirdiği iki sezonda toplamda 84 maça çıkan Piatek, bu karşılaşmalarda 48 gol atmayı başardı. Polonyalı golcü, ayrıca 5 gol pası da vererek takımına katkıda bulundu. Açıklamanın devamında, “Piatek’e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz.” denildi.

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