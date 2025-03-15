Krzysztof Piatek’in Süper Lig’deki Son Durumu

SEZONUN DİKKAT ÇEKEN İSMİ

Süper Lig’de 2024/25 sezonu devam ederken, ligdeki en çok ön plana çıkan oyunculardan biri Başakşehir’in Polonyalı santrforu Krzysztof Piatek oldu. Youssef En-Nesyri, Edin Dzeko, Ciro Immobile ve Simon Banza gibi öne çıkan yıldızları geride bırakarak gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Piatek için önemli bir gelişme yaşandı.

TRANSFER RÜZGARLARI

Süper Lig’deki önümüzdeki sezon hazırlıklarına başlayan sürpriz bir takım, Krzysztof Piatek için resmi olarak harekete geçiyor. Başakşehir formasıyla bu sezon dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Piatek ile ilgili transfer haberleri gün yüzüne çıkıyor. Ligde geride kalan 24 maçta 18 gol atarak gol krallığına ulaşan Piatek, sezon sonu itibarıyla takımdan ayrılma ihtimali taşıyor.