KSO’da KOBİ Destek Programı Düzenlendi

KOBİ DESTEK PROGRAMI DÜZENLENDİ

Konya Sanayi Odası’nda KOBİ’ler İçin Destek ve Dönüşüm Programı gerçekleştirildi. Programda KOSGEB desteklerinin tanıtımı yapıldı. Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen, KOSGEB desteklerinin Konya sanayisinin teknolojik dönüşümüne katkı sağlayacağını belirterek Konyalı sanayicilere “KOSGEB desteklerinden en verimli şekilde yararlanın” çağrısı yaptı. Büyükeğen, Konya’nın yıllık 3,5 milyar doların üzerinde ihracat yapan ve 2,2 milyar dolar dış ticaret fazlası veren bir endüstri şehri olduğunu aktardı. Ayrıca, şehrin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’nda sanayinin payının yüzde 27,5’e ulaştığını, toplam istihdamın ise yüzde 35’inin sanayi sektörü tarafından sağlandığını ifade etti.

Konyalı sanayinin üretiminde orta düşük ve orta yüksek teknolojinin payının artsa da, düşük teknolojinin üretimdeki payının yüzde 19’a kadar gerilediğini vurgulayan Büyükeğen, “Üretimimizin yaklaşık yarısını oluşturan orta-yüksek teknoloji ve yüksek teknolojideki payımızı, orta vadede yüzde 75’lere çıkarmak” hedefindeyiz dedi. KOSGEB’in sunduğu desteklerin yenilikçi ve rekabetçi üretim modeline geçişte önemli bir rol oynadığını ifade eden Büyükeğen, sanayicilere bu desteklerden faydalanmalarını önerdi.

KOSGEB YENİ DESTEK PROGRAMLARI

Daha sonra söz alan KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, KOSGEB’i yalın ve dijital bir kurum haline getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Bu kapsamda yapılan firma ziyaretlerine vurgu yapan İbrahimcioğlu, geçtiğimiz sene Türkiye genelinde 167 bin işletmeyi ziyaret ettiklerini söyledi. Konyalı sanayicilere yeni destek programlarından bahseden İbrahimcioğlu, “2025 yılı itibarıyla KOSGEB olarak üç yeni destek programını hayata geçirdik” diyerek, bunların Küresel Rekabetçilik Destek Programı, Kapasite Geliştirme Destek Programı ve İstihdamı Koruma Destek Programı olduğunu ifade etti. Küresel Rekabetçilik Destek Programı’nın KOBİ’lerin uluslararası pazarda rekabet kazanmasını sağladığını dile getiren İbrahimcioğlu, bu programın destek üst limitinin 50 milyon TL olduğunu aktardı.

Kapasite Geliştirme Destek Programı’nın KOBİ’lerin ölçek büyütme yatırımlarını desteklediğini belirten İbrahimcioğlu, İstihdamı Koruma Destek Programı ile tekstil, giyim, deri ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere destek verdiklerini söyledi. İstihdam koşullarına dikkat çeken İbrahimcioğlu, “Başvuruların 31 Mart’ta sona ereceğini” vurguladı. Ayrıca, KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programı ile işletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek sağladıklarını belirterek, 20 milyon TL’ye kadar destek verildiğini sözlerine ekledi. KSO’daki programa KOSGEB Konya İl Müdürü İsmail Özdemir, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı, Konyalı sanayiciler ve iş yeri temsilcileri katıldı. Program, katılımcıların soru ve yanıtları ile devam etti.