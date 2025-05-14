(KT) – Bolu’daki Yangın Komisyonu Toplandı

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONUNDA YANGIN YÜZEDEN YASAL SÜREÇLER GÖRÜŞÜLDÜ

Bolu’daki Kartalkaya’daki otel yangınını incelemek amacıyla oluşturulan Meclis araştırma komisyonunda, Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, iki çocuğunu kaybeden Duygu Can’ın “Biri yanıma yaklaştı. ‘Vali Bey üzülüyor. Burada ağlama’ dedi bana” ifadesine değinerek, “Telefonumdan vefat listelerine baktım. Birinci listede yoktu, ikinci listede çocuklarının adını gördüm. Anne şok halindeydi, ona söylemek istemedim. Erkek akrabalarını çağırıp onlara söyledim. Duygu hocayla telefonda görüştüğümüzde ‘İki evladını kaybeden birine bunu söyleyeceklerini düşünmüyorum. Sizi bir baba olarak aradım, vali olarak aramadım. Acınızı paylaşıyorum’ dedim, helalleştik telefonda. Benim için meslek yaşamımda hakikaten zor zamanlarımdan bir tanesiydi” açıklamasında bulundu.

OTEL İLE İLGİLİ YAPISAL DETAYLAR SUNULDU

“Mevci oteldeki yangın faciasının tüm boyutlarıyla araştırılması ve ilgili kurumların sorumluluklarının belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok başkanlığında toplandı. Komisyonun on beşinci toplantısında Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, yangının çıktığı oteller bölgesi ve Bolu merkezine olan uzaklığı hakkında bilgiler aktardı. Kartal I, Kartal II ve Grand Kartal otellerinin 1971 yılından bu yana ruhsat ve mevzuata uygunluk süreçlerine dair detaylar da sunuldu. Vali Aydın, otelin çatı şirketinin Mazhar Murtezaoğlu’na ait olduğunu ve onun hayatını kaybetmesinin ardından otellerin miras işlemleri hakkında bilgi verdi. Ayrıca, 2009’dan yangının meydana geldiği tarihe kadar otele ek inşaat ruhsatı verilmediğini belirtti.

FOTOĞRAFLARDA SORUNLARIN TESPİTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın komisyondaki sunumunda kullandığı otel fotoğrafının Kartal I Otel’e ait olduğunu belirtirken, Aydın, yangın çıkan otelin fotoğrafını göstererek otelin 1999 yılında ek inşaat ruhsatıyla yapılan değişikliklerini açıkladı. Ancak Vali Aydın’ın sunduğu fotoğrafın otelin yeni halini yansıtmadığı, yangın uygunluk belgesi için 2024 yılında belediyeye başvurulduğu ancak itfaiyenin ana eksiklikleri tespit etmesi nedeniyle başvurunun geri çekildiği ortaya çıktı. Aydın, bu yapının bağımsız ya da kaçak olmadığını, otel binasına bağlı bir ek yapı olduğunu ifade etti.

DUYGU CAN’I DESTEKLEME ÇABALARI

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Duygu Can’ın “Biri yanıma yaklaştı. ‘Vali Bey üzülüyor. Burada ağlama’ dedi bana” ifadesini hatırlatarak, bu aile ile iletişimin sağlanıp sağlanmadığını sordu. Vali Aydın, Duygu Can ile konuştuklarını, üzüntü dolu bir an yaşandığını ve iletilen vefat listeleri hakkında bilgiler verdi. “Duygu hocayla telefonda görüştüğümüzde ’25 yıllık kamu görevlisi olarak benim ya da yanımda çalışanlardan böyle bir şey olmadı. Başkalarını kıracak tarzda böyle bir ifade kullandıklarını düşünmüyorum’ dedim. 3 aylık valiyim, böyle bir hadiseyle karşılaştım” şeklinde ekledi.

YARDIMCI OLMAK İÇİN YAPILAN GÖRÜŞMELER

MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, yangın sonrası getirilen gıda firmasına ait soğuk hava deposu ile ilgili sorular yöneltti. Vali Aydın, ilgili kişinin görevini yerine getirdiğini ve “Kayıpların çok olacağını öngörerek destek çalışma grubumuzdan olduğu için o firmayı çağırdım” ifadesinde bulundu. Bu durumun, yalnızca kimlik tespiti için yapıldığını ve kişinin kastı olmadığını, yardımcı olmak amacıyla harekete geçtiğini belirtti.