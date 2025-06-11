Ktb Heyeti, 2025 Fuarına Katıldı

ORGANİZE TARIM BÖLGESİ HEYETİ AMSTERDAM FUARI’NA KATILDI

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış liderliğindeki Organize Tarım Bölgesi ekibi, 2025 GreenTech Amsterdam Fuarı’na katılım sağladı. KTB’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yer aldı. Heyet, tarımsal üretime yön veren önemli firmalarla görüşmeler gerçekleştirerek, Kayseri tarımının küresel gelişmelere entegrasyonu adına bilgi ve tecrübeler elde etti.

ULUSLARARASI REKABETçilik HEDEFİ

KTB Başkanı Bağlamış, açıklamasında kentin tarım ve hayvancılığını uluslararası düzeyde rekabetçi hale getirmek ve yenilikçi uygulamaları bölgeye kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı. Ayrıca, program dahilinde heyet, Amsterdam Türkiye Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk tarım ürünlerinin Avrupa pazarındaki durumu, ihracat potansiyelinin artırılması ve tarımda diplomatik destek mekanizmaları gibi önemli konular ele alındı.