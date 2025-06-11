Haberler

Ktb Heyeti, 2025 Fuarına Katıldı

ORGANİZE TARIM BÖLGESİ HEYETİ AMSTERDAM FUARI’NA KATILDI

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış liderliğindeki Organize Tarım Bölgesi ekibi, 2025 GreenTech Amsterdam Fuarı’na katılım sağladı. KTB’nin yaptığı yazılı açıklamaya göre, bu ziyaret sırasında Vali Yardımcısı Ömer Tekeş ile Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da yer aldı. Heyet, tarımsal üretime yön veren önemli firmalarla görüşmeler gerçekleştirerek, Kayseri tarımının küresel gelişmelere entegrasyonu adına bilgi ve tecrübeler elde etti.

ULUSLARARASI REKABETçilik HEDEFİ

KTB Başkanı Bağlamış, açıklamasında kentin tarım ve hayvancılığını uluslararası düzeyde rekabetçi hale getirmek ve yenilikçi uygulamaları bölgeye kazandırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini aktardı. Ayrıca, program dahilinde heyet, Amsterdam Türkiye Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ile bir araya geldi. Görüşmede, Türk tarım ürünlerinin Avrupa pazarındaki durumu, ihracat potansiyelinin artırılması ve tarımda diplomatik destek mekanizmaları gibi önemli konular ele alındı.

ÖNEMLİ

Haberler

Didim’de 15 Kilo İncir İleği

Didim'de jandarma, sit alanında izinsiz incir ileği toplayan iki kişiyi gözaltına aldı ve koruma amaçlı yasal işlem başlattı.
Haberler

Eskisehir Recep Tayyip Erdoğan Bahçesi, Güzel Güllerle Dolduruldu

Eskişehir'deki Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, yaz mevsiminin gelişiyle birlikte adeta bir gül bahçesine dönüşerek ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.